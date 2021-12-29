يرغب جناح فيتوريا غيمارايــش البـرتغـــالي، ريكاردو كواريزما، البالغ من العمر 38 عاما، مواصلة اللعب عامين آخرين على الأقل حتى بلوغه الأربعين.



وأقر اللاعب السابق بصفوف كل من برشلونة وإنتر ميلان وتشلسي وبشكتاش في مقابة مع قناة التلفزيون البرتغالية (إس آي سي) بأن التفكير في أنه بات قريبا من «لحظة التوقف عن فعل أكثر ما يروق له» يشعره بالذعر.



وأوضح كواريزما الذي بدأ مسيرته بفريق الناشئين في سبورتنغ البرتغالي ويفخر بكونه غجريا كما أكد مرارا، أنه على هامش كرة القدم، سيواصل اهتمامه بمساعدة الفقراء ومحاربة العنصرية.



وعلى الرغم من أنه لم يكن يفكر في ذلك قبل بضع سنوات، فإنه يرى مستقبله، بمجرد اعتزاله اللعب، كمدرب للشباب اليافعين، مضيفا «سنرى ذلك لاحقا».