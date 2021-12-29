أبدى النجمان الفرنسي كيليان مبابي والپولندي روبرت ليفاندوفسكي مخاوف من افتقاد اللاعبين للراحة الكافية في حالة تنفيذ فكرة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلا من أربعة أعوام.



وقوبلت فكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين بالكثير من التشكيك والمخاوف.



وأبدى مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي وليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عدم تأييدهما للفكرة، كما أشار مبابي إلى أن جودة المنافسات ستتأثر سلبا إن لم تؤخذ صحة اللاعبين في الحسبان.



وقال مبابي خلال تواجده في دبي حيث توج بجائزة أفضل لاعب خلال العام في حفل توزيع جوائز «غلوب سوكر»: «نحن نحب اللعب لكن هذا كثير للغاية. إذا كان الناس يريدون مشاهدة الجودة، يجب أن نحصل على راحة».



وأضاف: «إقامة كأس العالم كل عامين ستجعل هذه البطولة عادية وهذا لا يفترض أن يكون.. كأس العالم ودوري الأمم.. نحن نحب اللعب لكن هذا كثير للغاية». كذلك أبدى ليفاندوفسكي رأيا مشابها، وأكد أن جدول المنافسات مزدحم بالفعل حتى من قبل العبء الإضافي المتمثل في زيادة نسخ بطولة كأس العالم. وقال ليفاندوفسكي على هامش تواجده أيضا في حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر»: «لدينا الكثير من المباريات خلال العام، وهناك أسابيع مزدحمة للغاية، إذا أردتم منح المشجعين شيئا مختلفا، فأنتم بحاجة إلى الراحة».



وأضاف: «علينا النظر إلى المستقبل، إذا كنا نريد إقامة كأس العالم كل عامين، فإن المستوى سيتراجع. من المستحيل للجسد والعقل أن يؤديا على نفس المستوى».



واستضاف فندق أرماني بمنطقة «برج خليفة» النسخة الـ12 من جوائز «دبي غلوب سوكر»، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية وضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي.



وشهد الحفل توزيع العديد من الجوائز حيث حصد الپولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزتي الأفضل بتصويت الجمهور، ومارادونا لأفضل هداف في 2021.



وحصل تشلسي الإنجليزي على جائزة النادي الأفضل في العالم، فيما تم اختيار إيطاليا كأفضل منتخب.



ونال الإيطالي الشاب جيانلوجي دوناروما، نجم باريس سان جرمان الحالي وميلان السابق، جائزة الحارس الأفضل، فيما ذهب لقب أحسن مدرب لمواطنه ومدرب الأزوري روبرتو مانشيني.



وتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو ضمن قائمة الفائزين، من خلال جائزة «الهداف التاريخي لكرة القدم».