نظمت اللجنة الثقافية بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت أولى ندواتها ضمن جدولها الثقافي لهذا الموسم والذي ترأسته وأشرفت عليه د.فاطمة السالم، تحت عنوان «الإعلام والقضايا الإنسانية» وقدمتها خريجة جامعة الكويت ومسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لولوة التركيت، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالله الهاجري.



وتطرقت مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لولوة التركيت خلال الندوة إلى التعريف بالمفوضية وأنشطتها وتاريخها وأخلاقيات العمل الإعلامي الإنساني وبعض من المواقف الإنسانية المؤثرة التي واجهتها ضمن نطاق عملها مع المفوضية.



‎بدوره، أعرب القائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالله الهاجري عن سعادته لعودة أنشطة اللجنة الثقافية، واصفا قسم الإعلام بأنه «جوهرة الآداب».