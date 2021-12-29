استقبل بنك الكويت الوطني طلبة من الجمعية الكويتية لطلبة قسم العمارة «KASA» في زيارة ميدانية إلى المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني للتعرف على المزايا المعمارية والمواصفات التقنية المتطورة للمبنى ليكون واحدا من المعالم الهندسية الحديثة الصديقة للبيئة.



وتأتي هذه الزيارة ضمن نشاطات الجمعية الكويتية لطلبة قسم العمارة «KASA» من كلية العمارة في جامعة الكويت والتي تندرج ضمن نشاطاتها KASA Walks التي تهدف إلى تعريف الطلبة الشباب إلى وجه جديد للكويت في فن العمارة والتصميم الفريد.



واستقبلت الإدارة الهندسية في بنك الكويت الوطني مع فريق العلاقات العامة الطلبة الزائرين من قسم العمارة برفقة د.سعود الخالد، البروفيسور المساعد في جامعة الكويت، حيث قاموا بجولة تعريفية مع عدد من مهندسي البنك الذين واكبوا مشروع البناء منذ بداياته، وتم استعراض طبيعة الأعمال الإنشائية والمعمارية والمراحل المختلفة التي مر بها المشروع منذ انطلاقه.



كما قدم فريق المهندسين شرحا موجزا لمفهوم الأبنية الصديقة للبيئة والتي يعتبر مبنى بنك الكويت الوطني الجديد واحدا منها، إضافة إلى التعريف بالخصائص والمزايا التي يتمتع بها المبنى من الناحية المعمارية وغيرها من المواصفات المتطورة.



تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يفتح المجال دائما للزيارات الميدانية الطلابية من المدارس والجامعات.

وقد افتتح بنك الكويت الوطني المقر الرئيسي في قلب العاصمة، مشكلا علامة فارقة في تصميم ناطحات السحاب الصديقة للبيئة ومرسخا خطوة ثابتة في مسار الاستدامة.



وكجزء من هذه الاستراتيجية، يخوض تحولا جديدا في تاريخه الحديث بممارسات الاستدامة في بيئة الأعمال، والتي تأتي امتدادا لتاريخه الحافل بالإسهامات الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المجتمع الذي ينتمي إليه.



وإيمانا منه بأن الريادة يقودها التأثير الفعال، قام بنك الكويت الوطني بتبني الاتجاه الحديث للمباني الخضراء لتحسين كفاءة استخدام الموارد والمياه والطاقة، معلنا عن انطلاق مرحلة جديدة من العمل المصرفي في الكويت، وهو العمل في مباني صديقة للبيئة، موازنا بين أداء الأعمال وتقليل التأثير المحتمل للعمليات على البيئة عن طريق تطبيق نظام فعال لإدارة مصادر الطاقة والتوفير.