دارين العلي



قال الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا في شركة سامسونايت بول ملكبكي إن العودة إلى الحياة في المنطقة بعد جائحة كورونا ستكون اسرع مما هي عليه في المناطق الأخرى.



وأثنى ملكبكي في لقاء خاص مع «الأنباء» أثناء زيارته الكويت للمرة الأولى ضمن جولة له على المنطقة على تعامل الحكومات والشعوب فيها مع الجائحة والسيطرة عليها.



وقال إن شركته تعاملت مع الأوضاع الراهنة بعد توقف السفر بالتحول نحو المنتجات غير المتعلقة بالسفر مباشرة متحدثا عن أساليب قيادة الشركة كونها الأولى عالميا في صناعة حقائب الأمتعة، اذ تركز في منتجاتها على النوعية والمتانة والوزن الخفيف، بالإضافة إلى التأكيد على عنصر الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر استخدام مواد صديقة للبيئة، وكذلك بإعادة التدوير، معلنا عن إضافة المعالجة البيولوجية المضادة للجراثيم إلى منتجات حقائب السفر لحماية الأمتعة أثناء النقل والتحميل عبر المطارات. وفيما يلي التفاصيل:



بداية نرحب بكم في الكويت كأول مرة تزورونها وما سبب الزيارة؟



٭ الزيارة تأتي ضمن جولة على المنطقة بهدف التواصل المباشر مع فريق العمل بعد مدة طويلة، وأنا سعيد للغاية اليوم لأن حياة السفر عادت ولو بشكل أقل من السابق، ولكننا اليوم نستطيع أن نسافر فقد زرت عمان وأبوظبي ودبي واليوم الكويت في جولة على الشرق الأوسط، وهي لأول مرة لي بعد الجائحة وأنا سعيد جدا ومتفائل جدا بالمستقبل، فالناس جميعا يريدون العودة للسفر واكتشاف العالم ورؤية أسرهم، والمطارات اليوم عادت للعمل في مختلف الدول وهذا أمر مهم للغاية ويبشر بالخير، لم أسافر منذ عامين وآخر رحلة عمل لي كانت في يناير 2020، طبعا خلال الجائحة والإغلاق ساعدنا كثيرا العمل عن بُعد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا يغني عن التواصل المباشر بين الأشخاص والتحدث عن قرب والجلوس معا على طاولة الطعام ومناقشة أحوال العمل وغيرها هذه الأمور لا يمكن أن تعوض حتى بالتكنولوجيا، لذا فإن التواصل العاطفي بين فريق العمل هو الأساس في النجاح والتفوق، وأعتقد أن سر نجاح شركتنا يكمن في ذلك.



كيف استطاعت شركتكم أن تتعامل مع الجائحة وخصوصا مع توقف حركة المطارات والسفر في حين تخدم معظم منتجاتكم متطلبات السفر؟



٭ جائحة كورونا التي ضربت العالم منذ عامين كانت مفاجئة جدا وقد تغير معها الكثير في البيئة المحيطة والعالم، ولكننا كشركة حاولنا التأقلم بسرعة مع هذه المتغيرات والتركيز على المنتجات غير المتعلقة بالسفر بشكل مباشر كحقائب الظهر والمحافظ والاكسسوارات وحقائب العمل وهذا كان ناجحا جدا، وقد حاولنا خلال هذين العامين الوصول الى زبائننا بمختلف الوسائل.



ونتوقع أن تعود الحياة الطبيعية في المنطقة بعد جائحة كورونا أسرع مما هي عليه في المناطق الأخرى.



إذا، ما الأعمدة أو المنطلقات التي تعتمدون عليها في تطوير عملكم وما تقدمونه للعملاء؟



٭ نحن كشركة في السوق العالمية منذ 111 عاما ونعتمد على عدد من الأمور لدعم بقائنا واستمراريتنا وتطوير عملنا من أفضل إلى الأفضل ولكن ما يميزنا حقيقة كشركة وكعلامات تجارية هو عنصر المتانة والتعاون والعمل معا من أجل الاستمرار والاستدامة.



تحدثتم عن عنصر الاستدامة ونحن ندرك حاليا مدى الوعي لدى الناس بأهمية هذا العنصر وكذلك استخدام المنتجات الصديقة للبيئة، فكيف تعكس منتجاتكم هذا الأمر؟



٭ في شركتنا نعتبر أن عنصر الاستدامة هو الأهم في جميع منتجاتنا منذ وقت طويل وما نراه اليوم، خصوصا في مؤتمر غلاسكو الأخير نستطيع أن نفهم حجم الوعي بأهمية هذه الأمور، وفي هذا الشأن لدينا تعاونات مختلفة مع عدد من المؤسسات التي تخدم توجهاتنا نحو الاستدامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن بعض حقائب الأمتعة لدينا مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، أي أننا نسهم في التخلص من الملايين من العبوات البلاستيكية التي تثقل كاهل البيئة، كما أن هناك حقائب أخرى نفتخر بها تصنع داخل مصانعنا في بلجيكا مصنوعة من علب اللبن المعاد تدويرها، هذه الصناعة المتعلقة بإعادة التدوير تحتاج الذي تقنيات دقيقة ومتميزة مع الحفاظ على مواصفات حقائب الشركة بأن تكون قوية ومتينة وخفيفة ومستدامة.



ما أبرز ما تمت إضافته إلى منتجاتكم خلال هذه الفترة؟



٭ إضافة إلى عنصر المتانة وتقليص الوزن ومراعاة البيئة والاستدامة أضفنا معالجة بيولوجية للحقائب مضادة للجراثيم لكي تبقي أمتعة المسافر والحقيبة بالكامل معقمة حتى لا يطمئن العميل إلى أن متعلقاته آمنة من هذه الناحية منذ تركه لها في منطقة الوزن وحتى تسلمه الحقائب حيث يسافر.



لو تحولنا للحديث عن الشرق الأوسط، ما حجم مشاركتكم في السوق الشرق أوسطية؟



٭ سوق الشرق الأوسط تعتبر مهمة جدا لنا ولدينا مكتب في دبي لمتابعة شؤون هذا السوق الذي يعتبر في مكانة مهمة جدا لأنه مكان التقاء العالم ببعضه، وكما استطعنا أن نلاحظ أن خلال الجائحة هذا الإقليم استطاع أن يعود إلى الحياة قبل غيره، وذلك لأن الحكومات فيه تعاملت مع الجائحة بجدية، وكذلك الشعوب وثقت بإجراءات الحكومات وقامت بما عليها من إجراءات صحية، وبالتالي عادت الحياة إليها بشكل اسرع ونحن لدينا تاريخ طويل في هذه المنطقة يعود إلى 60 عاما مضت.