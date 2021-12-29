بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الامارات العربية المتحدة الذي ساهم في تشكيل تاريخ هذه البلاد، تتشرف شركة ريتشارد ميل بإطلاق معزوفة موسيقية ومقطع فيديو تحت عنوان «فوق السحاب» يلخصان مشوار دولة الامارات العربية المتحدة الحافل بالانجازات ويحتفلان بأمة عانق طموحها السماء وكتبت ماضيها بأحرف من ذهب.



تحمل هذه المقطوعة الموسيقية توقيع الموسيقار العالمي توماس روسيل، أحد أصدقاء ريتشارد ميل، يعزف اللحن على أوتار القلب، ويروي حكاية دولة الامارات العربية المتحدة التي تكللت بالنجاحات منذ تأسيسها، فيؤجج في النفس الشعور بالفخر والاعتزاز والعزم والأمل، تسترجع الموسيقى مسيرة نجاحات على امتداد 50 عاما وتبشر بمستقبل واعد في الخمسين عاما المقبلة.

تولى جيوم ميل اخراج هذا الفيديو الذي يختصر رؤية دولة الامارات الحكيمة مع عرض اوركسترا مبهر صور فوق فندق برج العرب، الذي يعد احد ابرز معالم دبي.



في هذا السياق، يقول غيوم ميل، مخرج فيديو «فوق السحاب» عندما استعان بي مكتب ريتشارد ميل الشرق الاوسط للبحث عن الطريقة المثلى لتسليط الضوء على اهمية الاحتفال بالعيد الوطني الـ 50 لدولة الامارات العربية المتحدة، توقعت الامكانات الهائلة لهذه التجربة البصرية والسمعية المذهلة. طلبت من مدير التصوير بيير-ادوارد اديليمان، ومن وكالة نورث ستار الاعلانية، مرافقتي في هذا المشروع.



وعلى ارتفاع 212 مترا عن سطح البحر جمع توماس روسيل فرقة اوركسترا تضم تسعة موسيقيين من سكان الامارات، في خطوة تجسد روح الدولة في يوبيلها الذهبي ومشاعر الفخر والاعتزاز التي ترافق الاحتفال بهذه اللحظة التاريخية، لمع اسم توماس روسيل حول العالم بفضل قدرته على التوفيق بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الإلكترونية، واشتهر ببراعته وبإطلاق العنان لإبداعه وخياله الواسع.



تم تصوير لقطات الفيديو من لحظة شروق الشمس حتى المغيب على مهبط الطائرات في فندق برج العرب، فكانت النتيجة تجربة تأسر الناظر من البداية حتى الثانية الأخيرة وتوقظ حواسه، مخاطبة أعماق الروح.