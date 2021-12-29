توجيه جميع الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن من تقدم ونمو وازدهار



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ظهر أمس، في دار يمامة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع لسموه الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد بارك سموه هذا الاختيار، وزود سموه سمو رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته السديدة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، متطلعا سموه إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع إلى سموه أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.



هذا وقد صدر مرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، فيما يلي نصه:



بعد الاطلاع على الدستور



وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:



مادة أولى: يعين كل من:



1- حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع



2- أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية



3- د.محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة



4- عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية



5- د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء



6- د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



7- د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي



8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة



9- د.حمد أحمد روح الدين وزيرا للاعلام والثقافة



10- د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة



11- عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار



12- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب



13- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة



14- مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني



15- محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



ولي العهد



مشعل الأحمد الجابر الصباح



رئيس مجلس الوزراء



صباح خالد الحمد الصباح



صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأولى 1443



الموافق: 28 ديسمبر 2021.