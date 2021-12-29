تتويجا لنجاح عام 2021، والذي شهد تميز الشركة في العديد من جوانب عملياتها، أحرزت بورصة الكويت 5 جوائز دولية مرموقة، وذلك تقديرا لجهودها في تطوير سوق رأسمال أكثر شفافية وكفاءة، حيث تسلط الجوائز الضوء على مساهمات الشركة البارزة في سوق المال الكويتي، والأداء الملحوظ لإدارة علاقات المستثمرين، وغرس ثقافة التعلم، إضافة الى المساهمات البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وتعكس هذه الجوائز تفاني الشركة في التميز التشغيلي، ودور بورصة الكويت في تنمية سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، ويكون قادرا على فتح المجال بشكل فعال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، بما يتيح فرص حقيقية متنوعة للعائد على الاستثمار، ويساعد على خلق سوق مالي متطور ورائد.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «تواصل بورصة الكويت شق طريقها نحو عملية متطورة لدفع المشاركة والنمو والابتكار في سوق المال الكويتي وتحويله إلى وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين الدوليين.

إن الجوائز التي فزنا بها هذا العام هي تأكيد لجهودنا في هذا الصدد، ودليل على التقدم الذي حققناه.

كما أنها تحفزنا على التطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل، وتزويد المشاركين في السوق والمهتمين بالإدراج بالمزيد من المنتجات والحلول الاستثمارية لزيادة تطوير السوق ورفع مكانته».



وفيما يلي الجوائز الخمسة التي حصدتها بورصة الكويت خلال العام الحالي:



أفضل بورصة مستدامة



حصلت بورصة الكويت على جائزة أفضل بورصة مستدامة للعام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة Pan Finance، وهي مجلة تقدم معلومات عالمية حول التمويل والاقتصاد والتجارة العالمية.

كما أعلن فريق Pan Finance عن الترشيح على موقعه الإلكتروني، مثنيا على التزام بورصة الكويت باستدامة الشركة وسوق المال الكويتي.



وتستند بورصة الكويت إلى استعدادها البيئي والاجتماعي، وتعتمد استراتيجية مدروسة بعناية في مجال الاستدامة المؤسسية، ما يجعلها في طليعة المساهمين في تعزيز الممارسات التجارية الواعية بيئيا في سوق المال الكويتي، والذي يشهد اليوم من نموا كبيرا في تبني مفاهيم الاستدامة المؤسسية، إضافة الى قبولا متزايدا للاستدامة والاستثمار الداعم لمتطلبات تغير المناخ.



كما تهدف إلى البناء على نجاحها في الاستدامة في السنوات القادمة، وتخطط لنشر أول تقرير لها للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في العام 2022، لتسليط الضوء على إنجازات الشركة في الاستدامة المؤسسية، اضافة الى تحديد استراتيجيتها لتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتنفيذها.



تنمية سوق المال



حصلت بورصة الكويت على جائزة مجلة Global Business Outlook عن «مساهمتها البارزة في تطوير سوق المال» في عام 2021، حيث تسعى جوائز Global Business Outlook إلى تكريم ومكافأة التميز في الأعمال التجارية حول العالم، وهي مصممة خصيصا لتسهيل الوصول الى العمل المتميز للشركات وقادة الأعمال عبر الصناعات.



وفي عام 2021، واصلت بورصة الكويت دورها كمحرك للنمو والتنمية في سوق المال الكويتي، وذلك من خلال إدراج ثلاث شركات في سوقها «الرئيسي»، وتقديم حقوق الأولوية الى السوق، وهي ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل تعطي صاحبها حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأسمال ذلك المصدر.



علاقات المستثمرين



حصلت بورصة الكويت على جائزة «أفضل شركة لعلاقات المستثمرين» من قبل Global Banking & Finance Review، وهي مجلة رائدة للأخبار الإعلامية والمستقلة داخل المجتمع المالي.



ومنذ إنشائها في عام 2011، تعكس جوائز Global Banking and Finance Review الابتكار والإنجاز والاستراتيجية والتغييرات التقدمية والملهمة التي تحدث داخل المجتمع المالي العالمي.

كما تم إنشاؤها لتقدير الشركات البارزة في مجالات معينة من الخبرة والتميز داخل عالم المال.



وبصفتها شركة تسعى إلى تنمية أسواق المال في الكويت بشكل مستدام، أدركت بورصة الكويت منذ فترة طويلة أهمية بالغة لدور وحدة او إدارة علاقات المستثمرين، وتبنت البورصة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لإنشاء والحفاظ على العلاقات المثمرة بين مختلف المشاركين في السوق المالي والمحافظة عليها.



أفضل بيئة ثقافية للتعلم



حصلت بورصة الكويت على جائزة «أفضل بيئة ثقافية للتعلم» للشركات دون 500 موظف في منطقة الشرق الأوسط 2021 من LinkedIn، أكبر موقع للشبكات المهنية ووسيلة لمساعدة الأفراد لتوسيع شبكاتهم والعثور على العديد من الوظائف في مجال عملهم، ويساعد على تبادل المعرفة والأفكار من خلال البقاء على اتصال مع ملايين المستخدمين، كما يمكن المستفيدين من البرامج التطويرية على تعزيز العديد من المهارات مثل إدارة الوقت واتخاذ القرارات ورفع الإنتاجية في العمل.



أفضل تقرير سنوي



تم اختيار تقرير بورصة الكويت السنوي لعام 2020 كثاني أفضل تقرير سنوي في فئة الطباعة للشركات الصغيرة في الشرق الأوسط من قبل جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، وهي منظمة مستقلة تسعى لتعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق المال في الشرق الأوسط.