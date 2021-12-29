أعلن مان سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مهاجمه الإسباني فيران توريس أكمل إجراءات الانضمام بشكل دائم إلى برشلونة.



ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير وسائل إعلام في بريطانيا وإسبانيا ذكرت سابقا أن برشلونة سيدفع نحو 55 مليون يورو (62.30 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب إضافة إلى عشرة ملايين يورو ضمن بنود أخرى.



من جهة أخرى، أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ثبوت إصابة المدافع جوردي ألبا بفيروس كورونا.



ويجب على المدافع الأيسر أن يعزل نفسه، وهو ما يجعل من غير المرجح أن يتمكن اللاعب من السفر مع الفريق لمواجهة فريق مايوركا يوم 2 يناير المقبل في إطار منافسات الدوري الإسباني.



وأصبح ألبا (32 عاما) ثالث لاعب من برشلونة يستعبد بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث انضم لزميليه داني ألفيس، وكليمون لونغليه. وذكر بيان رسمي لبرشلونة: «ثبتت إصابة لاعب الفريق الأول جوردي ألبا بفيروس كورونا، ليتم استبعاده من المشاركة في تدريب الفريق (أمس) الثلاثاء».



وأضاف: «اللاعب بصحة جيدة ويعزل نفسه في المنزل. وأبلغ النادي الحالة للسلطات المختصة».



وأكد البيان: «انضم ألبا للغائبين كليمون لونغليه وداني ألفيس، اللذين ثبتت إصابتهما أيضا بفيروس كورونا». ويتعين على تشافي المدير الفني، التفكير في كيفية إيجاد بديل لألبا في تشكيلة الفريق حيث يسعى لقيادة الفريق للابتعاد عن المركز السابع في جدول الترتيب واحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث إنه يبتعد عن رايو فايكانو، صاحب المركز الرابع، بفارق نقطتين.