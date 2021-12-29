خسر نادي تشيلسي جهود أحد مدافعه بنيامين بن تشيلويل حتى نهاية الموسم الحالي بعد التأكد من إصابته في الرباط الصليبي.



وكان بن تشيلويل تعرض للإصابة في مباراة فريقه مع يوفنتوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا خلال الشهر الماضي، وغاب عن الملاعب منذ ذلك الحين.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حالة بن تشيلويل تحتاج إلى تدخل جراحي، ما سيمنعه من خوض أي لقاء آخر حتى نهاية الموسم.



وذكرت أن تشلسي كان ينتظر التعرف على استجابة ركبة بن تشيلويل خلال الأسابيع التالية للإصابة، على أمل إمكانية تأجيل الجراحة إلى نهاية الموسم.