تمكن ساوثمبتون من إيقاف انطلاقة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز بإجباره على التعادل 1-1 في المرحلة الـ ٢٠، رغم إكماله المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد لاعبه محمد ساليسو.



وكان ساوثمبتون البادئ بالتسجيل عن طريق جيمس براون (25) إلا أن رجال كونتي تمكنوا من التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح القائد هاري كين (41)، وبهذه النتيجة تراجع الفريق اللندني إلى المركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما أصبح رصيد ساوثمبتون 21 نقطة.



ولم يفوت وست هام الفرصة واقتنص المركز الخامس بعد قلبه الطاولة على واتفورد، فبعد أن تأخر مبكرا بالنتيجة باستقباله هدفا عن طريق إيمانويل دينيس (4)، عاد وست هام وسجل رباعية عن طريق توماس سوسيك (27)، وسعيد بن رحمة (29)، ومارك نوبل (58 من ركلة جزاء)، ونيكولا فلاسيتش (92) ليرتفع رصيد الفائز الى 31 نقطة، وبقي الخاسر على رصيده السابق بـ13 نقطة.



وتغلب كريستال بالاس بثلاثية دون رد على نوريتش صحاب المركز الأخير.



من جهة أخرى، اعترف المدير الفني لفريق مان يونايتد رالف رانغنيك بعدم رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع نيوكاسل 1-1 في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدم نيوكاسل بهدف سجله ألان سانت ماكسيمين في الدقيقة السابعة، ثم جاء هدف التعادل لمان يونايتد في الدقيقة 71 وسجله البديل إدينسون كافاني.



وأفلت مان يونايتد من الهزيمة في المباراة حيث تألق ديفيد دي خيا في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، كما عاند الحظ نيوكاسل في أكثر من فرصة، بعد أن كان قريبا من تحقيق الانتصار الثاني له هذا الموسم في الدوري.



ولدى سؤال رانغنيك عن رأيه في أداء فريقه، قال: «لم يعجبني الأداء على الإطلاق. مثلما قلت، نحن نحاول التحسن في السيطرة على المباريات، وفي هذه المباراة لم نفرض سيطرتنا، باستثناء بعض الفترات».



وأضاف: «الأمر كله يتعلق بالطاقة والحالة البدنية والقدرة على الفوز بالكرات الثانية. وفي كل هذه الجوانب، لم نكن في أفضل حالاتنا في المباراة».



وتابع في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «في النهاية حصلنا على نقطة. هذا هو الشيء الجيد، لكن الأداء بشكل عام يجب أن يكون أفضل».



وعلى الجانب الآخر، قال لاعب خط وسط نيوكاسل شون لونغستاف: «أعتقد أننا نشعر بأننا كنا نستحق ثلاث نقاط».



وأضاف: «أرى أننا صنعنا العديد من الفرص الجيدة وربما صنعنا أكثر فرص في المباراة لفترة طويلة منها، لذلك سادت حالة من خيبة الأمل بين اللاعبين، لكننا أدركنا في الوقت نفسه أنه بإمكاننا تقديم مستويات جيدة».



وحافظ يونايتد على سجله الخالي من الخسارة مع مدربه المؤقت رانغنيك لكنه فشل في تحقيق فوزه الرابع تواليا وانتزاع المركز الخامس من توتنهام الذي يملك ثلاث مباريات مؤجلة. ورفع يونايتد الذي كان يمني النفس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بفارق الاهداف خلف وست هام.



في المقابل، أهدر نيوكاسل نقطتين ثمينتين في سعيه إلى الهروب من المراكز المؤدية الى التشامبونشيب، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 11 نقطة وفض بها شراكة المركز الأخير مع نوريتش سيتي.



«السيتي» في ضيافة برنتفورد



إلى ذلك، سيكون مان سيتي حامل اللقب والمتصدر مرشحا لفوز جديد، وذلك حين يحل اليوم ضيفا على برنتفورد في المرحلة العشرين من المسابقة. ويأمل تشلسي في الفوز على ضيفه برايتون لمواصلة البقاء بالقرب من الفرق المتصدرة.