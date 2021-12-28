

أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، أن رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي للكويت سيكون أولوية سامية لوزارة التجارة، تندرج ضمن أولويات أخرى لا تقل أهمية.

وأعرب الشريعان في مقابلة خاصة مع "العربية.نت"، عن تقديره لثقة القيادة السياسية لاختياره لتولي وزارة التجارة والصناعة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن عمل الوزارة "سيكون في إطار من التعاون من أجل خدمة الكويت، وبذل الجهود للنهوض بملفات اقتصادية.

وشدد على "أهمية المدن الصناعية في تعزيز قيمة الناتج المحلي للبلاد".



وعلى مستوى القطاع المالي، أشار وزير التجارة والصناعة إلى "مسؤولية وزارة التجارة عن 13 هيئة وجهة من بينها هيئة أسواق المال، وبالتالي سيكون العمل على تعزيز حوكمة الشركات، ورفع مستوى الشفافية لديها، وكذلك دعم كل ما من شأنه تعزيز عمل القطاع الخاص في مناخ اقتصادي ومالي إيجابي، والذي سوف ينعكس على أداء سوق المال".

وأضاف أن الكويت لطالما عملت على تعزيز دور القطاع الخاص، والذي يعمل في منظومة ذاتية مرتفعة المعايير، وسيكون من السهل رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز التحول من القطاع العام إلى الخاص بوجه عام.

وبشأن التعامل مع تحديات جائحة كورونا، قال الشريعان إن "الجائحة تتخذ تطورات وتحورات عدة ولا يزال العالم أمام منعطف حالي، لكن المطمئن في الكويت هو استقرار الحالة، ونشعر بوجود حاجة للتعاطي مع بعض الإجراءات الاحترازية، ونستبعد العودة للقيود على الأنشطة التجارية أو الصناعية".

وأفاد بأن الدولة مهتمة منذ بدء الجائحة بالتركيز على دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة الآثار والتداعيات الناشئة عن الجائحة، مؤكدا أن "الأوضاع في الكويت مطمئنة حيال التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة على مختلف المستويات".

وبشأن تأثر سلاسل الإمداد قال الشريعان إن "مخزون الدولة الاستراتيجي مطمئن، وميزانية الدولة في مراحل مطمئنة أيضا".