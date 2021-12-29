مريم بندق

برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، يعقد مجلس الوزراء الاجتماع الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة فور أدائها اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، إن الاجتماع لن يقتصر على التعارف بل يوجد جدول أعمال كامل يتضمن عدة بنود رئيسية منها التنسيق بشأن الجلسة البرلمانية التي تحضرها الحكومة في 4 يناير ، إلى جانب تكليف وزير المالية عبد الوهاب الرشيد بإعداد مشروع قانون ميزانية الدولة الجديدة للعام المالي 2023/2022 بالإضافة إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول إعداد برنامج عمل للحكومة الذي ستلتزم بتقديمه في الموعد الدستوري خلال شهر من تشكيلها متضمنا الجداول الزمنية للمشروعات الواردة به.