مريم بندق

علمت " الأنباء" أن أمام الحكومة الجديدة عدة ملفات عاجلة، لعل أهمها مجموعة المراسيم قيد الإعداد المتوقع صدورها للعفو عن المغردين وأصحاب الرأي، إلى جانب سد شواغر القياديين في أغلب الوزارات الحكومية بالإضافة إلى تشريعات الرقابة المالية وقضايا غسيل الأموال و الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة.

ومن أهم المراسيم التي ستصدر لسد شواغر القياديين تلك التي تتعلق بسد شواغر وكلاء وزارات المالية و التجارة و الكهرباء و الدفاع التي تشغل حاليا بالوكالة، وتعيين رئيس جديد لجهاز مدينة الحرير، وتعيين مدير عام وكالة الأنباء الكويتية "كونا " وسد 3 شواغر في الجهاز المركزي للمناقصات، و 3 أمناء مساعدين في الأمانة العامة للتخطيط، و3 قياديين في جهاز المراقبين الماليين إضافة إلى رئيس الجهاز ومدير عام الهيئة العامة للطرق ومدير الجامعة ومدير التطبيقي ومدير معهد الأبحاث وأمين عام مجلس الجامعات الخاصة، وهي المناصب التي تشغل حاليا بالوكالة.