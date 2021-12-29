أعربت وزيرة الدولة لشئون البلدية و وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس عن اعتزازها بالثقة السامية التي منحها إياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لتولي حقيبتي وزارة الدولة لشؤون البلدية و وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة ان هذا التكليف الوطني هو أمانة غالية نسأل الله سبحانه أن يعيننا عليها، وسنحرص بإذن الله على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بضرورة الاستمرار في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والعمل نحو الإصلاح والتطوير لكل ما يخدم الوطن والمواطنين.



و قالت الوزيرة د.الفارس في تصريح صحافي عقب أدائها للقسم الدستوري بعد المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد وتكليفها بحقيبتي «البلدية» و «الاتصالات»: إنها أمانة غالية ومهمة وطنية أسأل الله أن يوفقني بها لتحقيق رؤى القيادة السياسية و طموحات الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة من خلال مواصلة العمل يداً بيد مع إخواني في السلطة التشريعية والتنفيذية، والحرص على استكمال الخطط والتطلعات نحو تطبيق التنمية وتعزيز الإصلاح خاصة على مستوى السير نحو رؤية الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بتصنيف الكويت في المؤشرات الإقليمية والعالمية علاوة على الدفع بوزارة الدولة لشئون البلدية في السعي نحو التطوير والارتقاء بكافة الخدمات الموجهة للمواطنين، ورسم الصورة الحضارية للكويت على الصعيد العمراني والخدمي.



ووجهت الوزيرة الفارس شكرها لجميع العاملين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري على جهودهم خلال العامين الذين قضتهما كوزيرة للأشغال، مشيدة بمساعيهم نحو العمل والاجتهاد في ظل تحديات كبيرة وفي ظروف صعبة اثبتوا خلالها مثابرتهم و مسارعة الوقت نحو الإنجاز والإصلاح.