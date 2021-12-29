أقام قطاع بناء الأجيال في أمانة العمل النسائي بجمعية الإصلاح الاجتماعي الحفل الختامي لنواديه المتخصصة للطالبات من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وكرمت 14 فتاة احتفاء بارتدائهن الحجاب .



وقدمت فعاليات ختام الأنشطة على مسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي بالروضة، بمشاركة رئيسات ومشرفات النوادي والطالبات وعدد من أولياء الأمور، حيث بدأت بالقرآن الكريم وتلاه النشيد الوطني، وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات والمسابقات الترفيهية التي قدمتها مشرفات وطالبات من نوادي أزيان ونوادي علا.



وفي كلمتها أمام الحفل، قالت مسؤولة قطاع بناء الأجيال شريفة البناي: إننا في أندية الأمانة نبذل جهدنا ونكرس طاقتنا ونتفنن بالعطاء لأجل برمجة القيم والأخلاق وتخريج المنتسبات على مستوى عال من التميز والإبداع بشخصية متزنة وسوية محبة للدين والعطاء، ساعين في ذلك بعون الله الى تنشئة جيل مسؤول يعتز بهويته الإسلامية وروحه الوطنية، وكل الشكر لفريق العمل الذي لم يتوان أبداً في أداء مهامه وواجباته.



وأشارت إلى أن تكريم الفتيات المحجبات ضمن فعاليات الحفل يأتي لحرص جمعية الإصلاح الاجتماعي على تعزيز القيم الإسلامية والعادات الكويتية الأصيلة وتشجيع فتياتنا على ارتداء الحجاب لتظل محافظة على ما حباها الله من منزلة رفيعة وأدب واحتشام .



وفي ختام الفعاليات تم استقبال أمهات الفتيات اللائي تحجبن حديثاً، حيث تم تكريم 18 فتاة ارتدين زياً موحدًا بهذه المناسبة.