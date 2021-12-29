رصد الأماكن الحرجة ومتابعة مواقع المضخات لتصريف المياه في أسرع وقت ممكن

عاطف رمضان

قال رئيس طوارئ محافظة حولي في وزارة الأشغال العامة م.عبدالهادي الرشيدي إن الوزارة مستعدة لموسم الأمطار، مشيرا الى أنها تبدأ استعداداتها دائما خلال شهر أغسطس من خلال تنظيف غرف تصريف الأمطار والخطوط والوصلات في جميع محافظات الكويت.



وأضاف الرشيدي في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة تنسق وقت هطول الأمطار مع الإدارة العامة للأرصاد الجوية ووزارات الدولة المعنية في هذا الشأن، وتستعد بتجهيز جميع المعدات اللازمة من فرق وعمال وتوزعها على جميع المحافظات لتسهيل حركة المرور والوصول الى أقرب منطقة.



ولفت الى أن الوزارة ترصد الأماكن الحرجة وتوزع المضخات التي تساعد على سرعة تصريف الأمطار، وترصد الأماكن التي تحتاج لتواجد فريق الوزارة.