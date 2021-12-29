قال أحد خبراء علم المناعة بجامعة أوكسفورد إن المتحور أوميكرون الذي يعصف بالعالم ليس "هو نفس المرض الذي كنا نراه قبل عام"، ليؤكد بذلك التقارير التي أشارت إلى الطبيعة الخفيفة للمتحور.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون بيل، أحد أبرز أساتذة الطب في جامعة أوكسفورد لبرنامج على " إذاعة بي بي سي 4" قوله إن المتحور الذي تم اكتشافه في نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي يبدو أقل حدة وحتى المرضى الذين ينقلون إلى المستشفى يقضون وقتا أقل هناك.



وقال بيل "المشاهد المروعة التي شاهدناها قبل عام، وامتلاء وحدات الرعاية المركزة، ووفاة العديد من الأشخاص بشكل مبكر.. لقد أصبحت شيئا من الماضي في رأيي، وأعتقد أننا يجب أن نطمئن أن الوضع الراهن سيستمر".



وجاءت تصريحات بيل بعدما قالت الحكومة البريطانية إنها لن تفرض قيودا أكثر صرامة فيما يتعلق بكوفيد19- في إنجلترا قبل نهاية العام.