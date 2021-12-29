تعهدت الصين بتحقيق اختراقات في التقنيات الروبوتية الأساسية والمنتجات المتطورة ذات الصلة بحلول عام 2025، وفقا للائحة توجيهية.



وستسعى الدولة جاهدة لتصبح مركزا عالميا لابتكار الروبوتات بحلول ذلك الوقت، وتحقيق الأداء والموثوقية لمكونات الروبوت الرئيسية لتلبية المعايير الدولية، وفقا لما جاء في اللائحة التوجيهية التي أصدرتها أجهزة الدولة مثل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



وبالنسبة لصناعة الروبوتات، من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي لإيراداتها التشغيلية 20 بالمئة في المتوسط بحلول عام 2025، وستتضاعف كثافة الروبوتات في الصناعة التحويلية عن المستوى الذي تشهده حاليا.



وفي معرض تعهدها بإحراز تقدم في تطوير التقنيات وأنظمة تشغيل الروبوت، أشارت اللائحة التوجيهية إلى أن الدولة ستشجع الابتكار الصناعي وستوسع سيناريوهات التطبيق لتحقيق الأهداف المحددة