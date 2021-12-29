من المناخ مرورا بالرياضة وعالم الفن وصولا إلى الفضاء. في ما يأتي أبرز الأرقام القياسية التي سجلت في العام 2021.



- الشهر الأكثر دفئًا -قالت الادارة الاميركية الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، إن شهر تموز/يوليو 2021 كان أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.



وقد تسببت حرائق الغابات في سيبيريا وأميركا الشمالية وحول البحر الأبيض المتوسط في انبعاث مستويات قياسية من ثاني أكسيد الكربون في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، وفق برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض.



- أسعار غاز قياسية -مع إعادة فتح الاقتصادات المتضررة جراء كوفيد، ازداد الطلب على الغاز ما أدى إلى وصول أسعار الغاز في آسيا وأوروبا وبريطانيا إلى مستويات قياسية. وبلغ سعر الغاز في سوق "تي تي إف" الهولندية، السوق المرجعية الأوروبية، 187,78 يورو للميغاوات ساعة.



- أكبر عملية إجلاء -نفّذت الولايات المتحدة أكبر عملية إجلاء على الإطلاق عقب إعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان في آب/أغسطس، وهي عملية أكبر من تلك التي جرت في سايغون بنهاية حرب فيتنام.



فقد نقلت الولايات المتحدة عن طريق الجو أكثر من 123 ألف شخص من كابول بمن فيهم مواطنون أميركيون ومترجمون أفغان وغيرهم ممن عملوا مع الأميركيين خلال وجودهم في أفغانستان.



وتم إجلاء حوالى 55 ألف شخص من جنوب فيتنام في العام 1975.



- قناة السويس مغلقة -أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في آذار/مارس ما أدى إلى تعطيل الملاحة لمدة ستة أيام في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.



وتسببت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، في ازدحام مروري قياسي بلغ 422 سفينة محملة 26 مليون طن من البضائع ما أدى إلى تفاقم صعوبات الإمداد التي تعرقلها أصلا جائحة كوفيد-19.



- توغلات صينية -نفّذت الصين أكبر توغل لها في المجال الجوي التايواني المتنازع عليه في بداية تشرين الأول/أكتوبر فيما كانت الصين تحتفل بيومها الوطني عندما أجرت 149 رحلة جوية في منطقة الدفاع الجوي في جنوب غرب تايوان خلال أربعة أيام.



- بيتكوين تحلّق -بلغت عملة البيتكوين مستويات قياسية أواخر العام 2021 مع وصول قيمتها إلى 68,513 دولارا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر. وحصلت العملة الرقمية على دعم متزايد من صغار وكبار المستثمرين الذين يرى بعضهم أنها وسيلة لحمايتهم من التضخم الذي بلغ ذروته في خلال 30 عاما في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر.



- أسعار قياسية في عالم الفن -بيعت أعمال فنية في العام 2021، من بينها لفريدا كالو وبيار سولاج وبانكسي، بأسعار قاسية.



ولم تسجّل عائدات مبيعات الفن المعاصر هذه المستويات القياسية على الإطلاق إذ بلغ مجموعها 2,7 مليار دولار، مدفوعة خصوصا بالارتفاع الحاد لمبيعات أعمال رقمية فريدة وأعمال بتقنية "إن إف تي" أو الرموز غير القابلة للاستبدال.



- سياح في الفضاء -أصبح الممثل وليام شاتنر الذي جسّد شخصية الكابتن كيرك في سلسلة أفلام "ستار تريك"، أكبر شخص يذهب إلى الفضاء في سن التسعين.



وهو كان من بين نحو عشرين شخصًا قاموا برحلة إلى الفضاء عام 2021 في صواريخ يملكها المليارديرات جيف بيزوس (بلو أوريجين) وإيلون ماسك (سبايس إكس) وريتشارد برانسون (فيرجن غالاكتيك).



- رونالدو ضد ميسي -أعاد اثنان من نجوم كرة القدم، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، صياغة كتب الأرقام القياسية.



فقد اختير رونالدو أفضل هداف على مر العصور بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية (115 هدفا) وأول من يتجاوز 800 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب. أما ميسي فتفوّق على البرازيلي بيليه كأفضل هداف من أميركا اللاتينية برصيد 79 هدفا لمنتخبه الوطني.



- قمة إيفرست وقناة المانش -نجح النيبالي كامي ريتا شيربا في أيار/مايو للمرة الخامسة والعشرين في بلوغ قمة جبل إيفرست، محطما رقمه القياسي لأكبر عدد عمليات تسلق لأعلى قمة في العالم على علو 8848 مترا.



من جانب آخر، أصبحت الأسترالية كلوي مكارديل (36 عاما) أكثر شخص يعبر قناة المانش (44 مرة).