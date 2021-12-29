اكتشف فريق بحثي صيني أن حجرا نيزكيا اصطدم بالقمر قبل نحو مليون عام من خلال بيانات أرسلها مسبار "تشانغ آه-4"، بحسب الأكاديمية الصينية للعلوم.



ويُعتقد أن حدث الاصطدام متعلق بالكوندريت الكربوني، فئة من الكويكبات الغنية بالمياه، حسبما ذكر ليو يانغ، مسؤول في المركز الوطني لعلوم الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وهو أيضا كاتب الدراسة، في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء ((شينخوا)).



ولفت إلى أنه بمجرد اصطدام الكوندريت الكربوني بالقمر، فإن بعض المياه التي كان يحملها قد تكون احتجزت على سطح القمر، بحسب ليو.



وأظهرت دراسة سابقة أن هذه الاصطدامات هي أحد الأسباب المساهمة بشكل رئيسي في وجود المياه على سطح القمر، بجانب الانفجارات البركانية والرياح الشمسية.



وتوقع الفريق البحثي أن حدث الاصطدام وقع خلال مليون عام، فترة قصيرة مقارنة بالمقياس الزمني الجيولوجي للقمر منذ تشكيله، ما يعني ان الاصطدام يعادل ما حدث قبل بضع دقائق فقط في عمر الإنسان.



وبالتالي استنتجوا أن اصطدامات الكوندريت الكربوني لازالت توفر المياه على سطح القمر.



نشرت الدراسة في مجلة ((نيتشر أسترونومي))