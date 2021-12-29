افتتحت جمعية الصداقة العراقية الصينية في مدينة بغداد بالعراق أول معهد لتعليم اللغة الصينية بهدف زيادة التبادل الثقافي وتعزيز العلاقات بين الشعبين العراقي والصيني.



وقال رئيس جمعية الصداقة العراقية الصينية حيدر الربيعي لوكالة أنباء ((شينخوا)) "تتضمن مناهجنا في النظام الداخلي لجمعية الصداقة العراقية الصينية برامج ثقافية ومنها برنامج يتضمن تعليم اللغة الصينية".



وأضاف "بدأنا بتطبيق هذا البرنامج وافتتحنا هذا المعهد الذي يعد الأول من نوعه في العاصمة بغداد"، مبينا أن افتتاح المعهد يأتي تلبية لرغبة العديد من التجار والشخصيات العراقية التي تحب تعلم اللغة الصينية.



وتابع "نحن كجمعية بادرنا بهذه الخطوة كبادرة خير ونأمل أن يتحول هذا المعهد لتعليم اللغة الصينية إلى جامعة".



واستطرد "اللغة الصينية هي الآن لغة أساسية في العالم، والعالم كله يتعامل مع الصين اقتصاديا وتجاريا لذلك تعلم اللغة الصينية سيعزز من جميع العلاقات وعلى كافة المستويات".



وأكد الربيعي أن العديد من العراقيين من التجار والسائحين وكل الفئات التي تهتم بالعلاقة مع الصين يتمنون تعلم اللغة الصينية.



وشدد على أن المعهد سيساهم في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية وتعريف المجتمع العراقي بالثقافة الصينية.



وأشار الربيعي إلى أن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أخر افتتاح هذا المعهد، مؤكدا تطبيق جميع الاجراءات الصحية من تباعد اجتماعي وتعقيم وارتداء الكمامة أثناء الدراسة في المعهد.



وأوضح أن الدفعة الأولى من طلاب المعهد تضم 12 دارسا في بغداد، و8 دارسين من محافظات أخرى تجري عملية التدريس لهم (اون لاين) عبر الانترنت.



ويرتبط العراق والصين بعلاقات تاريخية تقليدية توصف بالود والاحترام المتبادل بين الشعبين العراقي والصيني ويمتلكان حضارات عريقة تعود لآلاف السنين