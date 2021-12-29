برزت الأعمال البرونزية الصينية القديمة إلى دائرة الضوء بعد أن اُكتشفت سبائك نحاس وقوالب وأدوات في ورشة لصب البرونز تبلغ من العمر 3000 عام تم التنقيب عنها في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.



وعثر علماء الآثار مؤخرا على بقايا الورشة التي تعود إلى أواخر عهد أسرة شانغ (1600-1046 قبل الميلاد) بالقرب من قرية تياوتو في مدينة هانغتشو، حاضرة مقاطعة تشجيانغ.



وبدأ باحثون من معهد هانغتشو لعلم الآثار أعمال التنقيب في الموقع الأثري في يوليو 2020، حيث بلغت مساحة منطقة التنقيب 3000 متر مربع.



وقال لين سن، أحد الموظفين من المعهد، إنه تم اكتشاف العديد من بقايا القوالب والأواني البرونزية وسبائك النحاس والفحم الخشبي المحفوظة جيدا، والتي تتعلق جميعها بعملية صنع البرونز.



وأضاف لين أنه لا يوجد دليل على مصدر سبائك النحاس، إلا أنه قد يكون منشؤها مناجم النحاس في المجاري الوسطى لنهر اليانغتسي.

وعثر الآثاريون أيضا على فؤوس ورماح وسهام برونزية في الموقع الأثري.



ومن شأن هذه الاكتشافات أن تساعد في الأبحاث المستقبلية للتبادلات الثقافية بين وسط الصين، والمجاري الوسطى والسفلى لنهر اليانغتسي، ومناطق أخرى في عهد أسرة شانغ.



وأُدرج موقع "تياوتو" الأثري ضمن أفضل 10 اكتشافات أثرية في مقاطعة تشجيانغ لعام 2021