أطلقت البوسنة والهرسك رسميا بناء 3 محطات للطاقة الكهرومائية بالقرب من مدينة فوكا، على بعد حوالي 80 كم جنوب شرق العاصمة سراييفو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ((سرنا)) .



ومن المقرر أن تبلغ سعة محطات الطاقة الكهرومائية الثلاث التي سيتم بناؤها على نهر بيستريكا 39 ميغاوات وستنتج 152 غيغاوات / ساعة من الكهرباء سنويا.



وسيتم ربط المحطات الثلاث بالشبكة الوطنية في السنوات الأربع القادمة.



وتتولى شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك) بناء المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 103 مليون يورو (116.5 مليون دولار أمريكي)، بحسب وكالة ((سرنا)).



حضر مراسم التدشين رادوفان فيسكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية صربسكا، أحد الكيانين في البوسنة والهرسك، إلى جانب ممثلي السفارة الصينية في البوسنة والهرسك وشركة أفيك.



وقال فيسكوفيتش "تهدف جمهورية صربسكا إلى الاعتراف بها ككيان إقليمي رائد في الطاقة"، مضيفا أن بلاده تغطي 60 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة عن طريق حرق الفحم وتهدف إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الخضراء من مصادر متجددة في المستقبل.



وشكر فيسكوفيتش الصين وشركة أفيك على دعمهما، مضيفا أنه فخور بالاستماع إلى نشيدي صربسكا والصين ورؤية علميهما اللذين لا يمثلان تهديدا لأي طرف ولكنهما يمثلان التنمية والرحاء لكل من يتمنى الخير للبوسنة والهرسك.