مع خطين جديدين للمترو من المقرر أن يدخلا حيز التشغيل في 30 ديسمبر، سيزيد إجمالي طول شبكة مترو شانغهاي إلى 831 كم، ليستمر في كونه الأطول في العالم، بحسب مترو شانغهاي.



كما سيجعل افتتاح الخطين الجديدين إجمالي العدد الكلي لخطوط المترو الأوتوماتيكية في شانغهاي يصل إلى 5 خطوط، وسيتم تشغيلها لمسافة 167 كم، ليحتل المرتبة الأولى في العالم للمرة الأولى، بحسب مترو شانغهاي.



ويعتبر خط (14) الجديد الذي سيتم تشغيله لمسافة 38 كم أول خط أوتوماتيكي بالكامل لقطارات تضم 8 عربات في شانغهاي. ومع وجود 31 محطة، من المتوقع أن يخدم كشريان أفقي في المدينة