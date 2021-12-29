أعربت روسيا مجددا اعتزامها التقدم بطلب لتنظيم أولمبياد 2036 حيث تبحث عن أكثر مدينة ملائمة لاستضافة الحدث.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو في موسكو :"يجب أن نتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036، يجب أن تقدم البلد

بأسرها مرشحا جديرا بالحدث".



وستختار اللجنة الأولمبية الروسية ووزارة الرياضة أكثر مدينة مناسبة لاستضافة الحدث، وتم الإشارة إلى مدينتي سان بطرسبرج وكازان في وقت سابق من العام ليكونا مرشحين محتملين.



واستضافت روسيا أولمبياد 1980 في موسكو والأولمبياد الشتوية في سوتشي عام .2014



وفي الوقت الحالي، لا يسمح للرياضيين الروس باستضافة أي أحداث كبرى أو المشاركة فيها، حيث لا يتم عزف النشيد الوطني أو رفع علم الدولة في أي أحداث، بما في ذلك الأولمبياد الشتوي المقبل في بكين، بسبب العقوبات الموقعة على الدولة فيما يتعلق بأزمة المنشطات.



وتقام دورة الألعاب الصيفية المقبلة في باريس عام 2024، وتقام نسخة 2028 في لوس أنجليس، فيما تقام نسخة 2032 في بريزبن بأستراليا.



ومن بين الدول الأخرى التي تدرس تقديم طلب باستضافة أولمبياد 2036، ألمانيا بعاصمتها برلين، حيث تحاول أن تظهر للعالم أنها تغيرت بعد مئة عام من دورة الألعاب التي أقيمت في 1936 أثناء عصر الزعيم النازي أودلف هتلر.



وقال تشيرنيشينكو إن ما يعلمه أن اللجنة الأولمبية لم تبدأ بعد عملية تلقي الطلبات. في السابق كان يتم اختيار المدن قبل البطولة بسبعة أعوام ولكن عملية تقديم الطلبات تغيرت حاليا.