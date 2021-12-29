قال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم إن سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير الانجليزي فاز بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية هذا العام للمرة السادسة وهو رقم قياسي بينما نالت جي سو-يون جائزة السيدات.



وتصدر سون التصويت الذي جرى بين مسؤولي الاتحاد الكوري والصحفيين في كوريا الجنوبية متقدما على مدافع فنربخشه التركي كيم مين-جاي لينال الجائزة للعام الثالث على التوالي. كما سبق له الفوز بالجائزة في 2013 و2014 و2017.



وسجل سون (29 عاما) 22 هدفا مع توتنهام في جميع المسابقات خلال موسم 2020-2021 كما أحرز أربعة أهداف مع كوريا الجنوبية خلال 2021 في تصفيات كأس العالم.



ونالت جي لاعبة تشيلسي جائزة السيدات للمرة السادسة أيضا بعد أن فازت بها في 2010 و2011 و2013 و2014 و2019.



وفازت جي بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. واحتل تشيلسي المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا للسيدات.