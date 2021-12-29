أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم على موقعه الرسمي أن هوغو، الشقيق الأصغر لأسطورته الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، توفي في نابولي عن عمر يناهز 52 عاما.



وقال نابولي في بيان مقتضب "هوغو مارادونا مات"، مؤكدا ما ورد في وسائل الإعلام الإيطالية بخصوص وفاته اثر نوبة قلبية، بعد أكثر من عام بقليل من وفاة شقيقه دييغو.



وأضاف البيان أن رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس والفريق "يجتمعون حول عائلة مارادونا ويتحدون معها في الألم الناجم عن رحيل هوغو".



وأعلنت وفاة هوغو مارادونا، وهو أب لثلاثة أطفال يعيشون في ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، بعد وصول الإسعاف إلى منزله في مونتي دي بروسيدا بضواحي نابولي.



وكان هوغو لاعبا سابقا في إيطاليا والنمسا وإسبانيا والأرجنتين واليابان، قبل أن يعود إلى إيطاليا حيث استقر هناك بشكل دائم وخاض تجربة تدريبية قصيرة مع أندية هواة في نابولي.



ترشح مؤخرًا ضمن قائمة يمينية في الانتخابات البلدية التي فاز بها اليسار في النهاية.



وصل إلى نابولي عام 1987 حيث تعاقد معه نابولي قبل إعارته إلى أسكولي. في 20 أيلول/سبتمبر من نفس العام، التقى الشقيقان في مباراة فاز بها نابولي 2-1 حسبما ذكرت صحيفة "إل كورييري ميتسوغورنو".