أكد الفنان محمد صبحي، أن الفن والثقافة أداتان لبناء المجتمع أو هدمه عبر معالجة قضايا المجتمع بإيجابية أو سلبية، أن الدولة تصدت بفاعلية للعشوائيات من خلال مبادرة حياة كريمة ولكن المشكلة الكبرى التى تواجهنا الآن هى الانفجار السكانى وزيادة عدد المواطنين غير المنتجين.



جاء ذلك خلال مشاركة الفنان محمد صبحي في ندوة "الفن والثقافة وبناء الإنسان" التي أقيمت برعاية رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط .



وأشاد صبحى -خلال مداخلته- بالتاريخ الوطني العظيم لمدينة المنصورة في مكافحة أعداء الوطن. وأعرب عن فخره بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة عالميا وسعادته بالتواجد فى رحابها، مطالبا المواطنين بالتعرف على ثقافة وتاريخ كافة المحافظات لدعم تماسك الوطن وهذا ما كان يتحقق من خلال الرحلات المدرسية لأنحاء الوطن.



وأشار إلى أن الفن الهادف يعرض سلبيات المجتمع بطريقة تدفع الجمهور للتفكير فى كيفية علاج هذه السلبيات ، ضاربا مثالا على ذلك بمشهد من مسلسل (ونيس) قام فيه ابناؤه بتنظيف الشارع المجاور لمنزلهم دفع بعض مواطني إمبابة لتنظيف منطقتهم ودعوته لرؤية ذلك على أرض الواقعـ وأكد أن الفن قد يقدم رسالة هادفة في إطار كوميدى يجعل المشاهد يتوحد مع قضايا الوطن التى تناقشها الأعمال الفنية ويفكر فيها بشكل ملح فى سبيل حلها.



بدوره، أكد عميد كلية التجارة الدكتور طارق غلوش، أن بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقي. وأعرب عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة للفنان محمد صبحي كأحد رواد الفن الراقي والذي لعب دورا ملموسا في تشكيل فكر أجيال من المصريين.