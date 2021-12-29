صرح مصدر مسئول بشركة "مصر للطيران" أن قائد رحلة الشركة رقم MS986 التي أقلعت من مطار جون كينيدي بنيويورك متجهة إلى مطار القاهرة، قرر تحويل مسار الرحلة والهبوط اضطراريا بمطار Stephenville بكندا؛ لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة، وذلك في إطار حرص الشركة على سلامة عملائها ومسافريها التي تضعهم دائما في مقدمة أولوياتها.



وأشار المصدر إلى أن هذا الهبوط الاضطراري هو الثاني في أقل من يومين، حيث قامت مصر للطيران بتغيير مسار رحلتها رقم MS985 المتجهة من مطار القاهرة إلى نيويورك لإنقاذ حياة راكبة والهبوط اضطراريا بمطار فرانكفورت بألمانيا.



ويتابع مركز عمليات مصر للطيران، استئناف الطائرة لرحلتها عقب إقلاعها مرة أخرى من مطار كندا حتى وصولها إلى مطار القاهرة.