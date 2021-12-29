أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين بدءا من الخميس.

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم الخميس.



وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.



وأكد المصدر على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.



وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت انه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمام وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتبارا من صباح الخميس.



وبين مصدر مسؤول في الوزارة في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، ان ذلك جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كوفيد- 19، والسلالات المتحورة منه حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم.