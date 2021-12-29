تبحث الشرطة في قرية صغيرة بإقليم توسكانا في إيطاليا عن مخربين علقوا زينة تحم صور الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر على شجرة لعيد الميلاد (كريسماس) في القرية.



وكتبت الإدارة المحلية للقرية الواقعة شمال غرب فلورنسا في منشور على فيسبوك: "لقد شوه حادث خطير موسم الاحتفالات في مونتيمورلو".



وأضافت أن مجهولين علقوا نحو 10 دوائر من الورق المقوى الأحمر عليها صور نازية ووجه أدولف هتلر على شجرة عيد الميلاد أمام مبنى البلدية.



وقال رئيس البلدية سيموني كالاماي في المنشور نفسه :"هذه ليس مزحة ، أشعر بغضب شديد ... استخدام صور هتلر كزينة لشجرة عيد الميلاد لدينا هو إهانة للمجتمع بأسره".



وجاء في المنشور أنه تم فتح تحقيق، مع الإشارة إلى وجود العديد من كاميرات المراقبة في محيط مبنى البلدية وتقوم الشرطة بمراجعتها الآن.



وذكر متحدث باسم القرية عندما طلبت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التعليق من جانبه: "لم تكن هناك أي مشكلات مع الجماعات اليمينية المتطرفة في مونتيمورلو".