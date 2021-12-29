تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب العراقي عن خالص تهانيه وأصدق التبريكات لسموه بمناسبة تشكيل الحكومة، متمنيا للحكومة الجديدة كل النجاح والتوفيق لما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره له على ما أبداه من طيب المشاعر الصادقة المجسدة لأواصر العلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية العراق الشقيق، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.