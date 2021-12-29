أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظهم الله، على منحه الثقة الغالية واختياره لتولي حقيبة وزارة الداخلية معتبرا إياها وسام فخر واعتزاز.



وتعهد الشيخ أحمد المنصور في بيان لوزارة الداخلية أمس الأربعاء «باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة ببذل الغالي والنفيس في سبيل سلامة الوطن واستقراره».



وتضرع إلى المولى عز وجل «أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن».