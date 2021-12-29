رئيس الوزراء للحكومة الجديدة: العمل كفريق واحد لتحقيق ما يتطلع إليه أهل الكويت من آمال مستحقة وطموحات مشروعة

حمد جابر العلي: نعاهد رئيس الوزراء على مواصلة الجهود دون كلل لتنفيذ التوجيهات السامية وخدمة البلد بما يحقق النهضة والنمو ونؤكد على استمرار جهود مكافحة الفساد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير الصحة د. خالد السعيد: ضرورة استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية ولبس الكمام واستكمال جرعات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لمحاصرة انتشار الوباء

مجلس الوزراء يعتمد نقل تبعية بعض الهيئات والمؤسسات وتشكيل اللجان الوزارية الدائمة بالمجلس وتشكيل المجالس واللجان العلياتمهيداً لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد ـ رئيـس مجلـس الـوزراء بعـد صدور مرسوم التشكيل الوزاري وأداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشـعل الأحمد في قصر بيان.

افتتح سمو رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بكلمة رحب فيها بأخته وإخوانه الوزراء، وتقدم بالشكر والاعتزاز على الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما.

كما نوه سمو رئيس مجلس الوزراء بالتوجيهات السديدة التي تضمنتها كلمة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، والتي دعا فيها إلى العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد، متطلعاُ سموه أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور

كما نوه سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته على أن هذه المرحلة الإيجابية التي تعيشها الكويت حالياً هي من أهم متطلبات مراحل التنمية والانجاز لوطننا الحبيب، منوهاً بأن مبادرة صاحب السمو الأمير في العفو عن بعض أبناء الشعب الكويتي التي من شأنها تهيئة وخلق الأجواء الكفيلة بدفع مسيرة البناء والتنمية ورص الصفوف وتوحيد الجهود لتحقيق المزيد من الإنـجازات في مختلف الميادين، داعياً إلى العمل كفريق واحد لتحقيق ما يتطلع إليه أهل الكويت من آمال مستحقة وطموحات مشروعة، مشدداً في كلمته على مرتكزات برنامج العمل الحكومي المقترح في المرحلة المقبلة.

وأكد مجلس الوزراء أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، ستظل نبراساً هادياً للحكومة لأداء مهامها ومسئولياتها الوطنية وتحقيق كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على تجسيد التعاون المنشود مع مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنهوض بوطننا العزيز ورفعته.

كما عبر سمو الرئيس عن شكره وتقديره للأخوة الوزراء في الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة وإنجازات مشهودة في ظروف استثنائية متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة وطنهم من مختلف المواقع.

بدوره رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ/ حمد جابر العلي بكلمة عبر فيها بإسمه وبأسم أخته وإخوانه الوزراء عن أسمى آيات الامتنان والاعتزاز بالثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، معاهداً سمو رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الجهود دون كلل لتنفيذ التوجيهات السامية والعمل كفريق واحد يتطلع إلى خدمة البلد بما يحقق النهضة والنمو ، مع التأكيد على استمرار الجهود في مكافحة الفساد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

من جانبه قدم وزير الصحة د. خالد السعيد، عرضاً مرئياً حول آخر تطورات الوضع الصحي، والتفاصيل المتعلقة بالإحصائيات الخاصة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفاه، وبالإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من تفشي انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)

دعا مجلس الوزراء مجدداً المواطنين والمقيمين على ضرورة استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية والتي من أبرزها لبس الكمام واستكمال جرعات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لمحاصرة انتشار الوباء

اعتمد مجلس الوزراء نقل تبعية بعض الهيئات والمؤسسات، وتشكيل اللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء، وتشكيل المجالس واللجان العليا، تمهيداً لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها

بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد يرفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، وللشعب الكويتي الكريم ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة

سائلا المولى عز وجل أن يجعل العام المقبل عام خير على وطننا العزيز وعلى دول العالم أجمع ، وأن يعم السلام والأمن والاستقرار، وأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء