لا غنى للمسلم عن اتباع الحديث النبوي الشريف.. ولو اتبعنا سبيل الضالين في استبعاده لفقدنا نصف ديننا

صحيح الحديث موضع اعتماد المسلمين وتجاهله تجاهل لأصل من أصول الدين الإسلامي وبالصدّ عنه يكون الضلال المبين

منكرو السُنة وأمثالهم من أصحاب الأهواء الذين لا تصدر أقوالهم عن إيمان راسخ يجب عدم مجالستهم أو مجادلتهم

وجدنا في زماننا من يدعي أنه لا يأخذ إلا من القرآن الكريم ولا يدير للأحاديث النبوية بالاً وهذا خروج كامل عن الإسلام

مزيفو الحديث الشريف لم يجدوا من يذعن لتزييفهم بل محّص العلماء كل ما ذُكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفوا عنه الزيف

مؤلم أن نرى بعض من يُحسب على المسلمين في وقتنا الحاضر يطعنون في إمامة البخاري ويدعون إلى الزيغ ومخالفة أمر الله

علم الجرح والتعديل يدرّس اليوم في غالب كليات الشريعة يعرف به المحدثون منزلة ناقل الحديث فيأخذون ما نقله الصادق

ضالون عادوا إلى الظهور يعلنون ضلالاتهم وتعينهم سهولة وسائل الاتصال وصفاتهم في إعلان الزيغ والخروج عن الإسلام





بقلم:د.يعقوب يوسف الغنيم



كان همّ التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة الزائغين عن سبيل الإسلام، وهم يرون أنفسهم من المسلمين، ذلك لأن عددا من هؤلاء قد خالطوا بعض الأمم من ذوي الديانات الأخرى، الذين أسلم بعضهم ولا زال في نفسه من دينه القديم شيء، فأثاروا لهم بعض ما يظنونه حقا وهو باطل صراح. كل ذلك حتى يتوصلوا إلى فتنتهم عن دينهم الإسلام الحنيف.

وقد ظهر عدد من هؤلاء الذين تأثروا بتلك الأفكار المناهضة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثار هذا همم العلماء من التابعين إلى مناهضتهم وتوجيههم وصد الناس عنهم.



هذا هو عبدالله بن زيد الجرمي، ويدعى أبو قلابة، وكان عالما موثوقا به وله اهتمام بالحديث الشريف، له مجلس علم في الشام حيث كان يعيش، وكان حريصا على حماية نفسه من الزلل حتى إنه طلب إلى القيام بالقضاء في بلده فأبى، وعندما ألحّوا عليه هاجر، ولم يعد إلا بعد مضي زمن، ولقد زاره أحد أصحابه بعد عودته، وقال له: لو أنك ولّيت القضاء، وعدلت بين الناس رجوت لك أجرا.

فقال له: إذا وقع السابح في البحر كم عسى أن يسبح؟ وهذا هو يقينه، الذي يبعده عن مواقع الزلل.



ولقد كانت لأبي قلابة مكانة بين أهل عصره، ومما يدل على ذلك أنه مرض بالشام فزاره الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز، ورآه في حالة شديدة مع المرض فقال له: يا أبا قلابة تشدد لا يشمت بنا المنافقون، وهؤلاء المنافقون هم الذين قضى أبو قلابة عمره وهو ينافحهم ويردّ عليهم.



وكان من بين المقصودين من يتخلى عن الحديث، ولا يقبل إلا بالقرآن دليلا وهاديا.

وهذا مخالف لأصل الدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي».



ومن أجل ذلك قال أبو قلابة: «إذا حدثت الرجل بالسنة، فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال».

وقد صدق أبو قلابة في قوله هذا لأن الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى، وإنما كان هاديا ومبشرا ونذيرا، ولقد هيأ الله سبحانه وتعالى لأحاديثه الشريفة من تتبع أصولها، وبين الصحيح منها. وهذا الصحيح هو موضع اعتماد المسلمين.

وتجاهله إنما هو تجاهل لأصل من أصول الدين الإسلامي، وبالصد عنه يكون الضلال المبين.



وكان أبو قلابة يرى أن أمثال هذا الضال المنكر للسنة إنما هو من أصحاب الأهواء الذين لا تصدر أقوالهم عن إيمان راسخ، وهو يقول في شأنهم:



- «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحق السيف».



- وقال: «لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، وإنني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون».



- وقال: «إن أهل الأهواء أهل ضلال، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار فجربهم فما منهم أحد ينتحل رأيا، ويقول قولا فيتناهى به الأمر دون السيف وإن النفاق كان ضروريا ثم تلى هذه الآيات الكريمة: من سورة التوبة».



(ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون (58).



(ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم (61). (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75). فاختلف قولهم، واجتمعوا في الشك والتكذيب.



وعندنا في زماننا هذا أمثالهم، حيث نجد من يدعي أنه لا يأخذ إلا من القرآن الكريم، ولا يدير للأحاديث النبوية بالا، وهذا - في الحقيقة - خروج كامل عن الإسلام. فإن القرآن الكريم فيه قوله تعالى:



(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) سورة الحشر الآية (7) هذا وعندما حانت وفاة هذا الرجل، وكانت عنده كتب كثيرة جمعها طوال حياته، فأوصى من كان عنده بأن يدفعوا كتبه كلها إلى أيوب السختياني إن كان حيا، وإن كان ميتا فكانت وصيته أن يحرقوها خوفا من أن تقع في أيد لا تعرف قيمتها.



وأيوب بن كيسان السختياني، لا يقل عن أبي قلابة في استقامته، وفي علمه، وفي إجماع الناس على فضله.

وكان مولده في سنة سبع وثمانين للهجرة (706م) وكان رجلا لا يحب المظاهر، شديد التواضع، يهتم كثيرا بكل من له به صلة. وكان يدرك الحلال من الحرام عن علم وافر.

وله حادثة تذكر في هذا المجال، وقد رواها محمد بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ج3 ص248 فقال: «كان النساك يومئذ يشمرون ثيابهم، يعني قمصهم، وكان أيوب يجر قميصه. وقد روى أحد من له به صلة عن ذلك ما يلي:



«رأيت على أيوب قميصا يجره، فقلت له فيه، فقال: كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها، فالشهرة اليوم في تشميرها» أي: في رفعها.



وهذا يدل على أنه صاحب رأى، فإنه لما شاهد في زمانه تغير الأمزجة وصار من يقصر ثيابه يتيه على الناس بذلك، منع نفسه من أن يكون من أصحاب الكبر والتيه، فأسبل ثيابه: كما يدل على أنه متمكن من العلم في الدين، حريص على عدم إدخال أي أفكار بشرية مغلوطة عليه وذلك لما في هذا الخلط من تغيير لما أنزل الله، وما قاله رسوله الكريم.



ومن مظاهر اهتمام السلف الصالح من علماء أمتنا بالحديث النبوي الشريف: الحرص على جمع الأحاديث، والتأكد من صحة سندها واتصالها إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

ولا شك في أن أناسا قاموا - لأغراض شخصية - بإدخال أحاديث مصنوعة، ولكنها كانت تحت مجهر العلماء فنفوها، وأثبتوا الأحاديث التي تأكدت صحتها وأكثر من ذلك فقد نشأ علم انفرد بموضوع الأحاديث هو: علم مصطلح الحديث الذي يدرس الآن في الكليات الشرعية، وصدرت به عدة كتب، كما نبه عدد من العلماء إلى الأحاديث الموضوعة حرصا على عدم اعتداد الناس بها، وقد حفظ الله سبحانه أحاديث نبيه، فانتفى عنها تزييف المزيفين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم ومما روي في هذا الشأن قوله: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه».



ومن أقواله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الذين يلفقون بعض المعلومات ثم يدعون أنها من صلب الدين قوله الكريم: «من أحدث حدثا في الإسلام فاقطعوا لسانه».



وقوله: «من كذب عليَّ عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». وهكذا نرى أن المزيفين لم يجدوا من يذعن لتزييفهم، بل لقد محص العلماء كل ما ذكر أنه وارد عن رسول الله، ونفوا عنه الزيف وبقيت الأحاديث الصحيحة.

وقد قام بذلك من لم يستطع أحد أن يرد أقوالهم، ولا ما توصلوا إليه، وشهدت به الكتب التي أصدروها جامعةً للأحاديث النبوية الصحيحة. ومن ذلك:



- كتب الصحاح وهي لستة من كبار الأئمة منهم البخاري ومسلم وابن حيان.



- كتب السنن وهي تسعة منها سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود.



- كتب المسانيد وهي ستة أشهرها مسند الإمام أحمد بن حنبل.



هذه سوى مجموعات أخرى من الكتب التي احتوت على الأحاديث الصحيحة التي سهر العلماء على جمع أحاديثها.



ولعل من أبرز رجال الحديث وأشهرهم ابو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب كتاب الصحيح المعروف.

وكان عالما اهتم كثيرا بالحديث، واستطاع أن يلتقي بعلماء عصره ويأخذ عنهم ثم يجلس للتعليم، والتأليف، وله من المؤلفات ما عدده أربعة وعشرون كتابا.

وكان منذ بدء شبابه حريصا على طلب العلم، وقد رحل رحلات كثيرة إلى اكتسابه، ومقابلة رجاله. وكان موضع ثناء كثيرين من كبار العلماء، وكان موضع إطراء من الجميع.

قال عنه الحافظ بن حجر: «والبخاري في كلامه على الرجال توقٍّ زائد، وتحرٍّ بليغ، يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول: سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه، ونحو هذا (فيمن لا يرى الأخذ من حديثه)، وقلّ أن يقول: كذاب، أو وضاع، وإنما يقول: كذبه فلان رماه فلان، يعني بالكذب».



وكان يترك حديث الرجل فلا يدرجه في صحيحه لمجرد الشك فيه، روي عنه أنه قال: «تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر».



وكان يقول: «احفظ مائة ألف حديث صحيح، واحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح».

ولكنه لم يكتب للناس حديثا واحدا من غير الصحيح، لحرصه على الأمانة في نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن مما يؤلم النفس أن نرى بعض من يحسب على المسلمين - في وقتنا الحاضر - يطعنون في أمانة البخاري حتى لقد وصل الأمر بهؤلاء إلى استبعادهم للحديث باعتباره مصدرا من مصادر الدين الإسلامي، وصاروا يقولون: نحن نطرح الحديث جانبا ونكتفي بما في القرآن الكريم.

وفي هذا القول ما فيه من زيغ وباطل، وبعد عن كل ما يدعو إليه الدين الحنيف، ومخالفة لأمر الله عز وجل، فهو القائل في سورة الحشر (الآية رقم 7):



(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 7).



إذن، فإن القرآن الكريم يتضمن أمر الله عز وجل باتباع هدي الرسول وطاعته في كل ما يأمرنا به. والتوقف عن كل ما ينهانا عنه.

فهل لأحد بعد أن يطلع عليه رأيٌّ يخالف هذا الأمر السامي.



ونضيف إلى ما ذكرناه في شأن اهتمام رجال الحديث به، إن العناية التي بذلت في تمحيص كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأكد من صدوره عنه، ثم نشأ بها علم مصطلح الحديث، هي التي دفعت بالعلماء المسلمين إلى إضافة علم آخر يدرس اليوم في غالب كليات الشريعة هو: علم الجرح والتعديل أو علم الرجال، الذي به يعرف المحدثون منزلة ناقل الحديث فيأخذون ما نقله الصادق المؤتمن، ويتركون ما نقله الكاذب الخائن.



وقد صدرت في هذا العلم كتب ذات قيمة عالية



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إن مما يؤسف له أن الضالين الذين أشار إليهم السختياني فيما نقلنا عنه قبل قليل، قد عادوا في أيامنا هذه إلى الظهور، وصاروا يعلنون ضلالاتهم بكل الوسائل التي يقدرون عليها، تعينهم على ذلك سهولة وسائل الاتصال وصفاقتهم التي لا تمنعهم من إعلان ما لديهم من زيغ وخروج عن دائرة الإسلام.



هم يقولون إننا مسلمون نأخذ بالقرآن وحده ولا ننظر إلى الأحاديث، وهم يرون - وهذا باطل الأباطيل - أن الأحاديث غير موثوق بها. وفي هذا المجال نورد الرد على ترهاتهم بما يكشف زيغهم وضلالهم:



1 - إن المسلمين منذ عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى التحاقه بالرفيق الأعلى، ومن لحق بهم من التابعين، وعلماء الإسلام الذين أخذوا عنهم يتمثلون - دائما - بالأحاديث النبوية الشريفة التي وردت عن الرسول الكريم، وخصوصا منها ما يُحذر من إضافة أقوال لم يقلها صلى الله عليه وسلم.

وهذا ما يحاول الخارجون عن دائرة التوحيد إدخاله إلى الحديث النبوي رغبة منهم في تزييف أوامر الدين، وهذا ما نهى عنه النبي الكريم في أكثر من مناسبة. وفي نهيه يتبين لنا عظم الجرم الذي يرتكبه هؤلاء الضالون.

وهذا النوع المزيف معزول عن الأحاديث الصحيحة التي اعتنى بتحقيق نسبتها إلى سيد الخلق، مع بيان سلسلة انتقالها بين سامعيها منذ سمعها أول سامع. ولقد بينا ذلك بكل وضوح، كما نذكر هنا أن من دلائل عزل المزيف من الأحاديث الذي اصطنعه بعض الناس لأسباب مختلفة، ولأغراض متعددة ورود هذه المزيفات في كتب مستقلة نذكر منها هنا كتابين هما:



أ- كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، وهو من تأليف علي بن محمد بن الكتاني وهو من مجلدين أورد فيهما عددا من الأحاديث التي لا أصل لها فهي مصطنعة، وحين نقرأ بعضها نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول مثل هذه الأحاديث، وعلى سبيل المثال فإننا نذكر نماذج قليلة مما ورد في هذا الكتاب وهي:



- حديث: من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء بقدرها.



- حديث: ربيع أمتي العنب والبطيخ.



- حديث: الديك الأبيض صديقي، وصديق صديقي، وعدو عدوي.



2 - كتاب «مختصر المقاصد الحسنة، في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة». وهو من تأليف الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني. ومن الأحاديث الموضوعة التي وردت في هذا الكتاب نختار ما يلي:



- حديث: جور الترك ولا عدل العرب.



- حديث: الجمعة حج المساكين.



- حديث: بخلاء أمتي الخياطون.



- حديث: المرض ينزل جملة واحدة، والبرء ينزل قليلا قليلا.



هنا وفي آخر هذا الكتاب سرد لعدد كبير من المراجع جاء منها عدد من أسماء الكتب التي تذكر الأحاديث الموضوعة، ومن ضمن هذه الكتب ما أطلق عليه كتب القصاص الذين كانوا يقومون بإلقاء قصصهم على الناس ويملأونها بالغرائب، ومن هذه الغرائب ما يضعونه من أحاديث ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وهكذا يبدو لنا أن هذا النوع من الأحاديث موضوع معزول له كتب تختلف عن كتب الصحاح التي كتبها العلماء الأفاضل المشهود لهم بالصلاح وصيانة أنفسهم عن أن يلحق بهم ظن أحد من الناس أنهم على غير استقامة.



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وفي انتقال إلى ما يجب الانتقال إليه الآن، فإننا لابد وأن نذكر بعض ما يدل على ضرورة التمسك بالأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت في كتب الصحاح وما يوازيها من كتب جمعها كبار الثقات من العلماء.



وأول ما ننقل عنه هنا كتاب الله عز وجل: القرآن الكريم فقد وردت فيه من الآيات ما يدعو إلى أخذ أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، فهو مرسل لهداية البشر، وهؤلاء ينبغي أن يتبعوا سبل الهداية التي يوضحها لهم، ولا يرغبوا بغيرها لأنه لا عذر لهم في ذلك.

وهذه آيات يوضحها لهم، ولا يرغبوا بغيرها لأنه لا عذر لهم في ذلك. وهذه آيات ثلاث ضمن آيات كثيرة تدعو إلى الاستماع إلى كل ما يأمر به الرسول الكريم، وتنفيذه، والامتناع عن كل ما ينهى عنه، لأنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى.



- ففي الآية 59 من سورة النساء يأمر الله عز وجل المؤمنين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عن مخالفته قولا وعملا، وقد جاء نص الآية الكريمة:



(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (59).



- وفي الآية رقم 65 من السورة ذاتها (النساء) إيمان من اسلم واتبع الرسول بقبول صلى الله عليه وسلم إنما يتم بقبوله حكما في كل اختلاف ينشب بين المختلفين الذين عليهم أن يرضوا بحكمه، ويتقبلوا كل ما يشير به عليهم في رضا وتسليم. ونص الآية:



(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (65).



- وفي سورة الأعراف، الآية رقم 158 يدعو الله العلي القدير محمدا صلى الله عليه وسلم إلى إبلاغ الناس برسالته، فهو المرسل من رب السموات والأرض وهو الإله الذي لا إله غيره، يحيي ويميت، ويكرر الأمر بتوجيه قوله إليهم بأن يؤمنوا بالله وبرسوله الذي يؤمن بالله وبكلماته، ولن ينالهم الهدى ما لم يتبعوه، ويسيروا على النهج الذي سنَّه لهم، ويتبعوا الدين الحنيف، ونص الآية الكريمة:



(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - الأعراف ـ 158).



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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لأصحابه أنه قد جاءهم بالحق من عند الله عز وجل، وأنه مدعو من قبل ربه تعالى إلى إنارة الطريق أمامهم حتى يسيروا على هدى من الدين، ويحافظوا على كل ما استودعهم من نصائح وبين لهم من أمور الإسلام الذي أمره الله تعالى بإبلاغها لهم، وهو في هذا يقول لهم:



- أوتيت هذا القرآن ومثله معه، وهو يريد بقوله صلى الله عليه وسلم بلفظ مثله: كل ما ورد في أحاديثه من إيضاح لأمور الإسلام، بحيث تكون الأحاديث النبوية شارحة لكثير من الآيات القرآنية ودالة على ما فيها من أوامر ونواه، وتفصيل لما في بعض الآيات من إجمال.



- وقال صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله» وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة رقم 59 من سورة النساء التي سبقت الإشارة إليها.



- ويقول صلى الله عليه وسلم: «بعثت بجوامع الكلم» وفي هذا دليل على أنه قد أحاط بعلم غزير.



- وبين لنا أن طاعته واجبة، وأنها من طاعة الله عز وجل فقال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني، فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن يعص أميري فقد عصاني».



وقد أكد على ضرورة إطاعة أميره، لأن هذا الأمير إنما يأمر بما أمر به الرسول الكريم، ولذلك فإن من يعص أمره فكأنه عصى الرسول صلى الله عليه وسلم.



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إن ما هو من المؤكد أنه لا غنى للمسلم عن اتباع الحديث النبوي الشريف، ففيه كثير من الأمور التي تفسر القرآن الكريم، وتفصل كثيرا مما أجمل فيه، ولذلك فقد شدد الله سبحانه وتعالى على ضرورة طاعة الرسول الكريم لأنه قد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما ورد في الآية رقم 33 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) وقرن سبحانه طاعة الناس له بطاعتهم لرسوله فقال في الآية رقم (71) من سورة الأحزاب: (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما).



ولقد بلغ اهتمام المسلمين الأوائل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما حتى لقد كان الصحابي إذا سمع شخصا يروي حديثا لم يكن سمعه من رسول الله فإنه يلزم هذا الشخص بإحضار شهود على صحة نقله، وكان أصحاب رسول الله وأزواجه قد نقلوا عنه أحاديثه، واهتم كل منهم بروايتها وفق ما سمعها.

وقد عرفت روايات هؤلاء، كما عرف لكل واحد منهم عدد ما روى من الأحاديث، ومن ذلك ما قرأناه في كتاب جوامع السيرة لابن حزم حيث أورد أسماء الرواة الأوائل المشار إليهم هنا، مع بيان عدد ما رواه كل واحد منهم من الأحاديث، وهذا في حقيقة الأمر يدل على اهتمام بالغ بنقل الحديث وبناقليه.



ونعود الآن إلى مزاعم المبطلين الذين ذر قرنهم الآن كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرن الشيطان يذر في آخر الزمان (يذر: يظهر) والرد عليهم من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إطالة ذلك أننا قد سردنا كل ما يعتبر ردا عليهم فيما يلي:



1 - ما ورد في القرآن الكريم من ضرورة الاستماع إلى ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيه.



2 - ما جاء في الأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين مثل ما ورد في القرآن الكريم.



3 - عندما نتساءل: هل يحتوي القرآن الكريم على تفصيل ما على المسلم أن يقوم به في عباداته ومعاملاته وكافة شؤون حياته، أم أن السنة النبوية لها دور في تقريب البعيد وتفصيل المجمل؟



واقع الأمر أننا نجد في الحديث بيانا لكيفية الصلاة وما يقرأ فيها من قرآن، وما يذكر فيها من دعاء، وعدد الركعات في كل صلاة من الصلوات الخمس مع بيان طريقة الركوع والسجود، وجمع الصلوات عند الضرورات، وسجود السهو وما إلى ذلك مما لم نكن نعرفه لولا وروده في الحديث الشريف «صلوا كما رأيتموني أصلي».



ومثل ذلك ما جاء من أقوال نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحج، وكان قد قال: «خذوا عني مناسككم، فتفصيلات الحج ومناسكه وما يقال فيه من أدعية وغير ذلك من الأمور نجدها في الحديث».



ومما يستحق الإشارة إليه ما ورد في كتاب «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» لجامعه محمد فؤاد عبد الباقي الذي جمع في كتابه هذا ما ورد في هذين الصحيحين المهمين صحيح البخاري وصحيح مسلم. وما أردت أن أشير إليه هنا الأحاديث التي وردت في الحج. والأحاديث التي وردت وأولها (لا) ومنها قوله الكريم:



- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.



- لا يدخل الجنة قاطع (رحم).



- لا يوردن ممرض على مُصح.



- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.



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وبعد، فإن الحق بيّن، والباطل بيّن، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف صحيحها حتى اليوم، ومن أدخل عليه حديثا غير صحيح فقد كشفه الله سبحانه وتعالى على أيدي العلماء المحققين الذين ميزوا الحق من الباطل ولو أننا اتبعنا سبيل الضالين لفقدنا نصف ديننا وفق ما تقدم هنا من بيان عن دور السنة النبوية الشريفة في بيان ما يجب على المسلمين في حجهم، وصلاتهم، وصومهم، وزكاتهم، وكل شؤون حياتهم مما ورد مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدور الذي أمر الله نبيه بالقيام به وهو الدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وذكر ما أحل للأمة وما حرم عليها.



وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه.