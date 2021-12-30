The 355



تجتمع مجموعة من النساء في فريق يسمى «355» نسبة إلى أول جاسوسة في تاريخ الثورة الأميركية والتي حملت رقم 355، حيث تسعى النساء لإيقاف مؤامرة كبيرة من خلال منظمة مظلمة تسعى إلى تنفيذ خطتها بتدمير العالم بأكمله.



الفيلم من إخراج: سايمون كينبيرغ، وبطولة: جيسيكا شاستاين لوبيتا نيونجو، ديان كروغر، سيباستيان ستان، بينيلوبي كروز، ايفي راي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 13 يناير المقبل.



Zone 414



في المستقبل القريب بمستعمرة 414 شديدة التقدم والتي يعيش فيها البشر مع الآلات التي تشبه البشر، يعين «جوزيف» مؤسس المستعمرة المحقق «ديفيد كارمايكل» للبحث عن ابنته بعد اختفائها، فيضطر للتعاون مع «جين» المرأة التي تمتلك تقنيات وذكاء اصطناعي شديد التقدم.



الفيلم من إخراج: أندرو بيرد، وبطولة: غاي بيرس، ترافيس فيميل، ماتيلدا أنا إنغريد لوتز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 13 يناير المقبل.