أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن رعايتها لمسابقة ركض الحواجز Be-Inspired Obstacle Run 2021 سلسلة المسابقات التي استقطبت عشاق رياضة الركض في الكويت واستضافها منتجع صحارى الكويت للغولف.



وفي ختام المسابقة الأكثر تنافسية من نوعها على مستوى الكويت، قام فريق العلاقات العامة في stc بقيادة السيدة دانة الجاسم وحضور السيدة أسيل الشاهين وتنظيم يوسف المقرون بتكريم الفائزين في مسابقة الحواجز التي انطلقت على مدار اليوم، في فئتي الرجال والنساء. وفي إطار حرصها على تنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، أقيمت المسابقة على مراحل تضمنت كل منها مشاركة عدد محدود من المتسابقين.



بهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «تسعى stc دوما الى دعم الفعاليات التي تشجع الأفراد من جميع الأعمار ومختلف الجنسيات على اتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ على لياقتهم البدنية، وذلك انسجاما مع استراتيجيتنا المستدامة للمسؤولية المجتمعية التي تشتمل على دعم الوعي الصحي والترويج للأنشطة الرياضية التي تعزز اللياقة البدنية والعمل الجماعي، الأمر الذي ينعكس على المجتمع ودعم الانتاجية».



وأضافت: «نحن سعداء بهذا التعاون مع نادي إنسباير الصحي Inspire في سلسلة Be-Inspired للسباقات الناجحة لعام 2021، والتي تأجلت من العام الماضي نظرا إلى الاغلاق الذي تسبب فيه الوباء، ونتطلع لمزيد من المشاركات، بما يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لـ stc».



وأشارت الجاسم، إلى أن رعاية هذا الحدث يأتي ختاما لعدد من المشاركات التي قامت بها stc منذ بداية العام، مما يجعلها أكثر تميزا عما سبقه من فعاليات، كما تأتي عقب ايام من مشاركة الشركة لرياضي الكويت في نهائي كاس الأمير الذي اقيم مؤخرا.