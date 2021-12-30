وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على إرجاء المباراة المقررة اليوم في الـ 20 بين إيفرتون ونيوكاسل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير.



ومع تعرض كالوم ويلسون والفرنسي ألان سانت- ماكسيمان للإصابة المباراة ضد مان يونايتد، تقدم فريق المدرب إدي هاو بطلب إرجاء مباراته المقررة اليوم تخوفا من إمكانية عدم توافر العدد الكافي من اللاعبين لخوضها، بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف اللاعبين. ووافقت رابطة الدوري الممتاز على طلب نيوكاسل القابع في المركز الـ19 قبل الأخير، لتصبح المباراة التي كانت مقررة على ملعب إيفرتون «غوديسون بارك»، الـ 16 التي يتم تأجيلها هذا الشهر في الدوري الممتاز.