شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة افتراضيا في اجتماع المجموعة الاستشارية الإقليمية لشمال أفريقيا وغرب آسيا للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث «GNDR» والذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» بالتعاون مع سكرتارية الشبكة بالعاصمة المصرية، وذلك بمشاركة أعضاء المجموعة الاستشارية من منظمات المجتمع المدني من 13 دولة عربية.



وقالت رئيس الجمعية والمستشار الإقليمي للشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني د.وجدان العقاب إن الاجتماع شهد مشاركة المجموعة الاستشارية من منظمات المجتمع المدني من الأردن وتونس وفلسطين والعراق والكويت ولبنان ومصر واليمن والبحرين والسودان والمغرب وموريتانيا برئاسة المنسق العام والممثل الإقليمي لدول شمال أفريقيا وغرب آسيا د.عماد الدين عدلي بالمجلس العالمي للشبكة العالمية للحد من الكوارث.



وأكدت العقاب على ضرورة وجود خطط تنفيذية لتعزيز المرونة المجتمعية للتخفيف من آثار المخاطر.