صرح الرئيس التنفيذي فيصل خالد الحوطي، بأن شركة طفل المستقبل «فيوتشركيد» تعلن عن كامل استعدادها لاستقبال زوارها ومرتديها من جميع الفئات خلال عطلة رأس السنة في جميع فروعها بالكويت.



وكعادتها في جميع المناسبات والأعياد أقامت شركة طفل المستقبل العديد من الأنشطة والفعاليات لإدخال البهجة والمرح لروادها من محبي التمتع بصالات الألعاب الداخلية الآمنة، تتضمن تقديم عروض شيقة ومتميزة والمزيد من المفاجآت السارة، وستقام الفعالية في فروع سيتي سنتر السالمية، حيث ستتضمن فعاليات ومسابقات وعروض للشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال لإضفاء البهجة والسرور.



وأضاف الحوطي أن الشركة تسعى دوما لتقديم كل ما هو جديد في كل مناسبة، موضحا ان الشركة حريصة على الالتزام بالاشتراطات الصحية وتوفير أجواء مريحة لمرتادي صالات طفل المستقبل للتمتع بأوقاتهم في هذه المواقع بالشكل الأمثل خلال فترات العام لاستقطاب المزيد من روادها، وأن ذلك يأتي في إطار أهداف الشركة الرامية لتقديم الخدمات الترفيهية والتواصل مع روادها بشكل دائم، متمنيا أن يستمتع رواد طفل المستقبل مع الأنشطة والفعاليات احتفالا برأس السنة الميلادية.