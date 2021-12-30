باهي أحمد



حقق مزاد أقامته شركة الإنماء العقارية ما قيمته 52.18 مليون دينار، من خلال بيع 4 عقارات تجارية تملكها الهيئة العامة للاستثمار عبر المحفظة الوطنية العقارية، حيث حقق المزاد زيادة نسبتها 1.21% عن السعر الابتدائي البالغ 51.56 مليون دينار، وبقيمة 625 ألف دينار.

وتم خلال المزاد بيع مجمع الدوغة -1 الواقع في منطقة الفروانية ومساحته 820 مترا مربعا بسعره الابتدائي البالغ 4.9 ملايين دينار، كما تم بيع مجمع الليوان التجاري الذي يقع في منطقة العقيلة أيضا بسعره الابتدائي البالغ 30.02 مليون دينار، حيث تبلغ مساحته 5592 مترا مربعا.



كما كانت المزايدة حامية على مجمع الحرمين في منطقة الجهراء على مساحة 1600 متر مربع بسعر نهائي بلغ 9.22 ملايين دينار بزيادة 7.2% عن سعره الابتدائي البالغ 8.6 ملايين دينار، كما تم بيع مجمع برشا في منطقة حولي على مساحة 1244 مترا مربعا بسعره الابتدائي 8 ملايين دينار.

ولم يتقدم أحد للمزايدة على أراضي شعب خالد وهي 3 قطع أرض تقع في منطقة السالمية بسعر ابتدائي 7.8 ملايين دينار لكل من الأرض الأولى والثانية و11.07 مليونا للأرض الثالثة، كما لم تتم المزايدة على مجمع بيبلوس الاستثماري الواقع في منطقة السالمية بسعر ابتدائي 12.8 مليون دينار.