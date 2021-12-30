عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الاجتماع التنسيقي الـ 51 للشركات المنبثقة، وذلك في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية يوم الخميس 23 الجاري، وذلك برئاسة الأمين العام للمنظمة علي بن سبت.



وشهد الاجتماع حضور كل من: رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البحرية لنقل البترول م.عادل الجاسم، والعضو المنتدب للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) م.مازن مطر، والرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية د.أحمد عتيقة، والمدير العام للشركة العربية للخدمات البترولية علي الصغير، وعدد من المديرين العامين بالشركات المتفرعة عنها.



وخلال الاجتماع، أطلع الأمين العام للمنظمة ممثلي الشركات، على ملخص ما دار في اجتماع مجلس وزراء المنظمة الـ 107، والذي عقد في 9 الجاري، وذلك عند مناقشة البند الخاص بالاجتماعات التنسيقية بين المنظمة والشركات العربية المنبثقة.

وأشار بن سبت إلى أن الاجتماع حظي بنقاش مستفيض حول أنشطة الشركات العربية المنبثقة، وما تواجهه من تحديات، والفرص المأمولة، وتوصيات الأمانة العامة بهذا الخصوص، كما تناول الاجتماع النتائج المحرزة وفق خطة الأمانة العامة مع الشركات العربية المنبثقــة ضمــن الأدوار التنفيــذيــة والتنسيقيــة والتنظيمــية والتي أقرها فريق العمل المشترك.



وقد ناقش الاجتماع مقترحات الشركات العربية المنبثقة بخصوص الدور المطلوب من الأمانة العامة في ضوء توجهات مجلس الوزراء الموقر الخاص بالعلاقة بين الشركات العربية المنبثقة وبين الشركات الوطنية ذات الطبيعة والنشاط المماثل في الدول الأعضاء.



كما ناقش فرص التعاون والتكامل بين الشركات العربية المنبثقة فيما بينها، وبحث التعاون في مجال التدريب المشترك، لتبادل الخبرات بين العاملين (سواء بين الشركات والأمانة العامة وبعضهم البعض، وبين الشركات المنبثقة والشركات الوطنية ذات الطبيعة والنشاط في الدول الأعضاء بالمنظمة).



وقد توصل الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات أبرزها:



٭ التأكيد على تعاون الشركات العربية المنبثقة فيما بينها، ودراسة ما تحتاج اليه أي شركة من الشركات الأخـــرى (استشـــــارات، قروض).



٭ التأكيد على أهمية التعاون في مجال التدريب المشترك.



٭ وضع تصور حول منظومة «تحول الطاقة» داخل الدول الأعضاء لصياغة/ بلورة موقف موحد للدول العربية في ضوء التطورات العالمية الراهنة نحو تحقيق الحياد الكربوني، للحفاظ على موارد الدول العربية من الثروات البترولية مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي.



وفي ختام الاجتماع، وجه الأمين العام الشكر لممثلي الشركات على تعاونهم البناء، مؤكدا الأهمية القصوى لهذا الملف، كما شدد على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق المستمر لدعم وتعزيز عمل الشركات والهدف الذي أنشئت من أجله.