محمود عيسى



قالت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت تستعد لطرح مناقصة مشروعين لمراكز التجميع شرقي الكويت بحسب ما نسبته الى مصادر صناعية مطلعة، مشيرة الى ان أعمال التصميم لهذين المشروعين تجري على قدم وساق.



وقالت المصادر ان نطاق العمل في المشروع الأول يشمل بناء مرفق جديد يسمى مركز تجميع الفصل 1 (SGC-I) ومحطة حقن المياه تحت مسمى WIP-I، وأشارت الى ان الرقم المرجعي الخاص بهذا المشروع هو EF/ 2075.



اما المشروع الثاني فيشمل نطاق العمل فيه بناء مرفق جديد يسمى مركز تجميع الفصل 3 (SGC-III) ومحطة حقن المياه تحت مسمى WIP-III، ويعرف بالرقم المرجعي EF/ 2076.



ولكن المجلة قالت انه من غير المتوقع طرح المناقصات الخاصة بهذين المشروعين قبل حلول النصف الثاني من عام 2022 على أقرب تقدير.



ولم تشهد السنوات القليلة الماضية الاعلان عن مشاريع جديدة تذكر في قطاع النفط والغاز في الكويت، ويعزى ذلك الى تفاقم تأثير جائحة كورونا على الكويت مع تحول العالم نحو الطاقة النظيفة نتيجة الاشكالات المستمرة المتعلقة بالوضع السياسي المحلي في البلاد، ما ادى الى تعثر عملية صنع القرار وما يتعلق بها من اصلاحات لدعم الاقتصاد الكويتي نتيجة استمرار المعارضة البرلمانية في الوقوف في وجه القرارات الحكومية المتعلقة بقانون الاقتراض.