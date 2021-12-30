البابطين: «Ooredoo - الكويت» حققت مكانة متقدمة بشتى المجالات.. متجاوزة التوقعات

الموسى: النجاحات الجديدة تحتاج إلى قادة لديهم تصور أشمل قادرين على الابتكار والإبداع

تريباثي: حققنا قيمة للعميل والشركة.. بابتكار حملات متعددة تصل لمختلف شرائح المجتمع

الأيوب: 2021 عكست أداء «Ooredoo» القوي عبر تواصلها المستمر مع المجتمع

البسام: برامج تدريبية متطورة لتنمية العنصر البشري وتحسين قدرات ومهارات الموظفين

الطاحوس: وضع إستراتيجيات مبتكرة لكبار الشخصيات ضمن أولويات «Ooredoo»



اتسمت شركة Ooredoo للاتصالات، بالمرونة العالية والأداء القوي خلال فترة أزمة جائحة كورونا، وذلك بفضل الاستراتيجيات الفعالة وحزمة التدابير والإجراءات الملهمة التي تم تطبيقها لمواجهة التحديات التي نتجت عن استمرارية الجائحة، إلى جانب الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها الشركة في عملياتها، وخبرة وكفاءة فريق الإدارة والموظفين في الشركة.



ومن المسلم به أن «Ooredoo» حققت نجاحات متميزة خلال 2021، مبنية على رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركة، حيث حرصت على بناء ثقافة الابتكار داخل الشركة وهو أمر حتما صعب، إلا أن الشركات القادرة على تطوير أعمالها وتعزيز التفكير الإبداعي في جميع مستويات أعمالها، ستكون الأكثر نجاحا.



شراكات إستراتيجية



وقد بذلت «Ooredoo» جهودا كبيرة في تطوير شراكات استراتيجية وبناء علاقات تساعدها في فهم عوامل التغيير وتحقق لها التفوق والتميز في خدمة العملاء، ومن بين هذه الشراكات اللافتة، شراكتها مع بنك الكويت الوطني، حيث وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في ابتكار وتقديم المزيد من الخدمات والحلول الرقمية لعملائهما على حد سواء.



كما وقعت «Ooredoo» اتفاقية حصرية مع شركة الاتصالات البريطانية (BT)، حيث تشمل الاتفاقية تقديم خدمات الاتصال المدار والخدمات الصوتية وحلول مركز الاتصال، فضلا عن خدمات حلول الأمن السحابي والخدمات الاستشارية، وأعلنت «Ooredoo» أيضا، شراكتها مع شركة «Fortinet»، بهدف مساعدة الشركات على حماية بياناتها من التهديدات الأمنية.



ومن الشراكات المهمة أيضا، شراكة «Ooredoo» مع نوكيا، لتزويد عملائها بشبكة الاتصال اللاسلكي الثابت للجيل الخامس (FWA)، وتعتبر «Ooredoo» رائدة بمجال الـ (FWA)، وتقدم اليوم بوابة (FastMile5G) من نوكيا كجهاز إنترنت مميز لعملائه من الأفراد والشركات.



قفزات نوعية



وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo - الكويت» عبدالعزيز البابطين عن فخره بإنجازات هذا العام، قائلا: «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع أفراد عائلة «Ooredoo» لما قاموا به من أعمال جعلت الشركة تقف في مصاف الشركات العالمية، فقد امتلكت الشركة قادة تحمل أفكارا وتصورات حصرية خاصة وإبداعية، وأفرادا يعملون كالجسد الواحد في بناء فلسفة رائعة تتوافق مع متطلبات العمل، مما جعل هذا البناء قويا متسقا.. فشكرا وعرفانا».



وأضاف: «حققت Ooredoo قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة ذات مكانة رائدة بعالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والاتصالات، وأثبتت نفسها كشركة ومدراء وموظفين قادرين على أن يكونوا تبادليين بمعنى قدرتهم على الاستفادة من العلاقات والشراكات بطريقة هي الأكثر مسؤولية وفعالية».



مبادرات مجتمعية



من جهته، قال رئيس القطاع التجاري لدى «Ooredoo - الكويت» تابان تريباثي: «مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليبنا لإرضائهم، فقمنا بابتكار حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع، كما طورنا من منتجاتنا وخدماتنا وطرحنا عروض حصرية وخدمات جديدة خلال العام، واعتمدنا أيضا التطور التكنولوجي ما أدى إلى ارتفاع أعداد عملائنا».



ولم يكن الهدف الأسمى لشركة «Ooredoo» خلال 2021 هو فقط الارتقاء في أدائها للوصول إلى الأرباح المنشودة، بل سعت جاهدة لتطوير مبادرات معينة تؤثر على المستقبل لتحقيق تحسين مستمر متسق مع القيم العميقة للغرض الإنساني تحقق التماسك المجتمعي.



فعلى خارطة المبادرات المجتمعية الحكومية، عرفت «Ooredoo» بالمسارعة في تقديم مختلف الخدمات التي توفر الأمن والسلامة لجميع أفراد المجتمع، حيث تعمل يدا بيد مع مختلف الجهات الحكومية لكل ما يصب في مصلحة الشعب والدولة.



فقد أعلنت «Ooredoo» عن رعايتها للحملة التوعوية التي أطلق عليها شعار «تعليم آمن» والتي كانت نتيجة الجهود الحثيثة للدولة والتعاون بين 4 وزارات رئيسة هي: الداخلية، والإعلام، والصحة والتربية، والتي تم إطلاقها مطلع أكتوبر 2021، والتي جاءت بغرض توعية وتشجيع جميع أفراد المجتمع ودعوتهم إلى المشاركة في دعم الجهود والمبادرات الحكومية في مجال الاستعداد والتجهيز لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 2021-2022.



ومنذ افتتاح مركز الكويت للتطعيم ضد فيروس كورونا للمركبات الواقع على جسر الشيخ جابر الأحمد من قبل وزارة الصحة، ساهمت «Ooredoo» بتعزيز جاهزية الموقع لاستقبال جميع الحالات بأعلى معاير الدقة، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية بخدمات رقمية مبتكرة للاتصالات والشبكات للمركز.



تحول رقمي



استكمالا لمسيرة التحول الرقمي وانطلاقا من استراتيجيتها المعنية بتقديم أفضل وأحدث الخدمات الرقمية لعملائها على الدوام، اعتمدت «Ooredoo» تطبيق «هويتي» بشكل رسمي على جميع قنوات البيع الرسمية للشركة، سواء كانت الأفرع المنتشرة في جميع مناطق الكويت، أو المتجر الإلكتروني، وبذلك تكون «Ooredoo» أول شركة اتصالات تعتمد التطبيق.



وضمن الجهود المتواصلة للشركة لتحقيق التحول الرقمي، وكخطوة نحو أهداف رؤية الكويت 2035، أعلنت الشركة عن إتاحة خاصية شراء شريحة إلكترونية ذكية (eSIM) عبر الإنترنت دون الحضور الشخصي إلى أفرع الشركة، وعن طريق تطبيق «هويتي» وتطبيق «My Ooredoo»، لتكون أول شركة اتصالات في الكويت والمنطقة تمنح مثل هذه الخاصية.



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لقطاع المستهلك والأعمال لدى «Ooredoo - الكويت» عيسى الموسى: «طوال عام 2021 ذهبنا بالأفكار إلى أبعد مستوى تجاوز البطولة الفردية، بل عملنا يدا بيد وتغلبنا على المواقف الصعبة، وطورنا استراتيجيات حديثة ومبتكرة للتواصل مع عملائنا لتقديم أسرع وأفضل تجربة عميل على الإطلاق».



تميز وإبداع



على مدار العام حصدت «Ooredoo» العديد من الجوائز المرموقة تتويجا لمسيرتها المليئة بالابتكار والإبداع، حيث حازت ضمن «جوائز ستيفي® الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021» على 3 جوائز: ذهبية وفضية وبرونزية عن مجموعة من مبادراتها المبدعة ومنتجاتها وخدماتها المبتكرة.



وتوجت «Ooredoo» بالجائزة الذهبية عن فئة «الابتكار في تطبيقات المعلومات التجارية» عن تطبيقها للهواتف الذكية، فيما حصلت على الجائزة الفضية عن فئة «التميز في تحقيق أفضل الإنجازات في النمو»، في مجال الأعمال والتكنولوجيا والخدمات الرقمية في قطاع الاتصالات.



كما حصدت «Ooredoo» على جائزة «الشبكة الأسرع في الكويت» لعام 2021، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت «Speedtest global index» من «Ookla»، وتألقت «Ooredoo» ضمن جائزة الكويت للإبداع 2021، للسنة التاسعة، وذلك على هامش فعاليات الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى الإعلامي العربي، حيث فازت بثلاث جوائز مرموقة من فئات مختلفة وهم: جائزة «نجوم العلاقات العامة» والتي حصل عليها مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى «Ooredoo» الكويت مجبل الأيوب، وجائزة «الأعمال الوطنية» لإعلان «كل شبر وملي» بمناسبة الأعياد الوطنية، بالإضافة إلى فوزها بجائزة «تميز العلامة التجارية».



وفي هذا الصدد، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى «Ooredoo - الكويت» مجبل الأيوب: «تنجح الأعمال وتتألق الشركات بقياداتها المتميزة التي ترسم خطوط النجاح ليسير عليها الموظفون لتلمع في سماء النجاحات.

وهذا دأب قيادة شركة Ooredoo الكويت التي أدارت الدفة بكل اقتدار ومسؤولية لتلون بصماتها الواضحة بألوان التفوق المختلفة.

بالفعل كانت سنة 2021 سنة النجاحات التي عكست أداء الشركة القوي من خلال تواصلها مع العملاء وأفراد المجتمع ومبادراتها اللامعة ومازال في جعبتنا الكثير من النجاحات والإشراقات».



تنمية العنصر البشري



لقد أثبتت «Ooredoo» خلال العام إيمانها بالشباب الكويتي وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، لذلك حرصت على تشجيعهم وتبني طموحاتهم وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في جميع إدارات الشركة، وبالفعل استوفت نسبة العمالة الوطنية وحققت نسبة الـ 100% من التعيينات الجديدة للكفاءات الكويتية في المناصب القيادية.



وجاءت هذه النسب لتكون دليلا ملموسا على نجاح استراتيجية الشركة الفعالة والتي تهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الكويتية الشابة التي حرصت كذلك على تدريبها وتجهيزها وفق خطط وبرامج محددة لتولي المناصب القيادية لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.



وفي تعليق له، قال رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية عمر البسام: «عملنا خلال هذا العام على تحقيق رؤية واحدة ألا وهي: المحافظة على دورنا الرائد والمتميز لنكون في طليعة شركات الاتصالات في الدولة وتهيئة بيئة عمل ملائمة لموظفينا كشركاء لنا في هذا المسار.

لذلك، نعمل باستمرار على تنمية العنصر البشري في الشركة عن طريق توفير فرص التدريب للموظفين في مختلف المجالات بالتعاون مع مؤسسات تدريبية داخل الكويت وخارجها لتشجعهم على تبني أفكار جديدة تنمي الحس الإبداعي لديهم».



عملاء النخبة



يلبي برنامج النخبة من Ooredoo كل احتياجات العملاء من الاتصالات محليا ودوليا، كما يوفر لهم مميزات فاخرة كتخصيص قاعات للترحيب بهم في برج Ooredoo.

تبدأ تجربة النخبة من اللحظة التي تقوم فيها بتسجيل العضوية مع خدمات ومزايا حصرية وميزة أولوية الشراء.



وقال مدير إدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية لدى Ooredoo الكويت، ثامر الطاحوس: «لا شك أن توفير تجربة عميل سلسة وآمنة وفريدة في قائمة أولويات شركة Ooredoo وبالتحديد برنامج (نخبة)، فدائما ما نحرص على تصميم استراتيجيات مبتكرة لمبيعات النخبة وكبار الشخصيات وتوفير أفضل المنتجات والخدمات والباقات الحصرية لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة علاوة على تعزيز شبكة المشتركين من كبار الشخصيات والهيئات الحكومية في الكويت».