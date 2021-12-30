أعلنت شركة العقارات المتحدة عن استكمالها أعمال تشييد محطة العبدلي مول للطاقة الشمسية في عمان بالأردن وتشغيلها بنجاح، وذلك بالتعاون مع شركة مشاريع الطاقة البديلة (أيبكو)، إحدى شركات شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو».

وكانت «أيبكو» قد عملت عن كثب مع فريق العبدلي مول لإطلاق أعمال تشييد المشروع في أواخر 2018، حيث يأتي ذلك كجزء من برنامج الاستدامة الذي يستثمر به المجمع التجاري، وتهدف محطة الطاقة الشمسية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في المجمع وتقليل انبعاثاته الكربونية، وهو ما يساهم بدوره في تقليل التكاليف التشغيلية العامة ويحسن البصمة الكربونية للمجمع.

وتعقيبا على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة العقارات المتحدة مازن حوا: «تفخر شركة العقارات المتحدة بأن تكون أحد المساهمين في نجاح محطة العبدلي مول للطاقة الشمسية، إذ جاءت هذه الخطوة المهمة ضمن استراتيجيتها الهادفة المتمركزة على خلق حلول تعود بالفائدة على كل من حولها، إذ تسعى الشركة بجهودها للحد من التأثير المناخي عبر توليد طاقة متجددة خالية من انبعاث الكربون كي تسهم في بناء مستقبل مستدام لرواد العبدلي المول والمجتمع ككل».



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أيبكو» د.حسن قاسم: «تلتزم الشركة بتقديم طاقة نظيفة ومستدامة لعملائها بما يخدم احتياجاتهم.

وقد نجحنا على الرغم من جائحة كورونا من مواصلة العمل على إنشاء المحطة وذلك بفضل التزام فريقنا وكفاءة الإدارة لدينا».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة الأردن م.عبد المجيد الكباريتي: «لطالما شارك العبدلي مول في برامج الاستدامة البيئية منذ إنشائه، سواء كان في نظام مواقف السيارات الذكي الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية أو ميزات توفير التكلفة مثل المساحات المفتوحة للتهوية الطبيعية أو المناور التي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية.

ومن خلال هذا التعاون مع «أيبكو» على محطة الطاقة الشمسية، سيحقق العبدلي مول انخفاضا في تكلفة الطاقة بنسبة تزيد عن 40% سنويا.

يسعدنا أن نتشارك مع الأفضل في هذا المجال ونتطلع إلى مزيد من التعاون في التطورات المستقبلية لشركة العقارات المتحدة - الأردن».