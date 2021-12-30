يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه على مدار العام بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن توفيره لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية المميزة وباقة الذهبي عروضا حصرية شهريا بالتعاون مع «يوريكا».

يمكن لعملاء الوطني الاستفادة من العروض الشهرية والشراء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق «يوريكا» خلال أيام محددة كل شهر، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات «Visa - الوطني» الائتمانية المؤهلة، وتشمل الخصومات التي بلغت 50% على المنتجات التالية:



- هاتف أيفون 13 برو ماكس.



- هاتف أيفون 13 برو.



- جهاز أبل ايربود الجيل الثالث.



- جهاز أبل ايربود برو.



- ساعة أبل الذكية من الفئة 7.



وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: «نحرص على تقديم العروض الحصرية والمتميزة لعملائنا ضمن استراتيجيتنا التي تهدف لتصميم عروض تتناسب مع احتياجات ونمط حياة عملاء الخدمات المصرفية المتميزة».



وأشار العبدالله إلى سعي الوطني دائما للتعاون مع العلامات التجارية الرائدة وأن يعزز ذلك التعاون توفير عروض ومكافآت حصرية لعملاء البنك. وأكد العبدالله على التزام البنك بتوفير مزايا فريدة ومتنوعة لعملائه من حاملي بطاقات الوطني الائتمانية من عملاء الخدمات المصرفية المتميزة والتواصل معهم للتعرف على تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يساهم في حصولهم على تجربة مصرفية شاملة واستثنائية.