twitter facebook whatsapp viber telegram email بركات الهديبان يحتفل بزواج نجله أحمد الخميس 2021/12/30 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2643 A+ A- استمع المعرس أحمد بركات الهديبانمرزوق الغانم يقدم التهانيالشيخ علي الجابر مباركاالشيخ حمد سالم الحمود الصباح مباركاعلي الدقباسي مباركابدر الحميدي وحمد الهرشاني يهنئانمحمد البرك يقدم التهانيناصر الحجرف يقدم التهانيجابر المحيلبي مهنئاجسار الجسار يقدم المباركةهيفي الهيفي مباركارجا الحجيلان ومتعب البراك يباركانخالد الشطي يقدم التهانيعبدالله الهيفي مباركاحاضر الرشيدي يباركد.عواد برد يقدم التهانيالشيخ مالك الصباح يهنئناصر الهبيدة وسعد عبد العزيز يهنئانمعاذ الدويلة مباركاتهنئة ومباركةسعد وعبدالوهاب الرشيدي يباركاند. فهيد الهيلم يهنئخالد الضحوك يقدم التهانيفهيد بن شغبان يباركالمعرس أحمد متوسطا اصدقاءه ومحبيهجانب الحضور أقام د.بركات الهديبان حفل استقبال بمناسبة زواج نجله أحمد، حضره العديد من الشخصيات والفعاليات السياسية والاجتماعية. وتمنى الحضور للمعرس أحمد التوفيق في حياته.