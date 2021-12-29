تراجعت عملة الإثيريوم إلى أقل من 4000 دولار في 6 ديسمبر للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين بعد انخفاض سوق العملات الرقمية في أحدث موجة بيع مكثف، وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في سعر الإيثر ستبقى ثاني أكبر عملة رقمية في العالم هي المفضلة لدى محبي سوق التشفير ومطوري التطبيقات اللامركزية والمستثمرين.



على مدار عام 2021 حقق سعر تداول البيتكوين والايثيريوم ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت الايثيريوم إلى أعلى مستوى له في البداية عند 4000 دولار في ازدهار العملة المشفرة في شهر مايو، قبل أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد يبلغ حوالي 5000 دولار في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.



لكن المستثمرين يتطلعون الآن إلى تنبؤات أسعار الإثيريوم، حيث من المقرر أن تتحول العملة المشفرة عن طريق الترقية لتقنية Proof of Stake في أوائل عام 2022 لتصل إلى Ethereum 2.0.



إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول العملة المشفرة بما في ذلك: ما هو إيثريوم وتوقعات أسعار الإيثريوم ومتى يتوقع إصدار إيثريوم 2.0.



ما الإثيريوم؟



تم اطلاق الإثيريوم في عام 2015 وهي شبكة بلوكشين عامة ومفتوحة المصدر تسهل بشكل أساسي إنشاء تطبيقات رقمية لامركزية (تعرف باسم «Dapps») وعقود ذكية وهي برامج تعمل تلقائيا على شبكة البلوكشين عند استيفاء الشروط.



على عكس التطبيقات التي يستخدمها الكثير منا يوميا، فإن العقود الذكية محصنة ضد المشكلات المعتادة التي تربك الاستخدام المنتظم للتطبيق مثل التوقف والتدخل من الأطراف الثالثة.



يعرف الإثيريوم أيضا باسم «أول بلوكشين قابل للبرمجة في العالم»، حيث تدعم المنصة المطورين في إنشاء تطبيقات لامركزية معدة للعمل على شبكة من أجهزة الكمبيوتر أو بلوكشين، بدلا من إدارتها من قبل سلطة واحدة.



في حين أن الإثيريوم هي المنصة فإن الإثير هي العملة المشفرة التي تعمل من خلال الشبكة والتي يمكن شراؤها وبيعها وتبادلها كعملة رقمية عبر شبكة نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بها، مع إجراء المعاملات بشكل مجهول والتحقق منها من خلال آليات إثبات العمل.



بلوكشين الإثيريوم سيتم ترقيته خلال عام 2022



قامت سلسلة بلوكشين الإثيريوم بالتحديث إلى Ethereum 2.0 على مدار عام 2021 والذي سيستمر حتى عام 2022، حيث تم ادخال هارد فورك أو عملية انقسامللعملة في شهر أغسطس والتي من المتوقع أن تدعم قيمة عملة الإثيريوم من خلال تقليل المعروض منها.



تم تفعيل ترقية Altair على الشبكة الرئيسية في 27 أكتوبر، ويتم اختبار الترقية إلى Ethereum Beacon Chainمن أجل الانتقال إلى تعدين كتلة إثبات الحصة (PoS)، ومن المقرر أن تندمج سلسلة الإثيريوم الرئيسية مع Beacon Chain في عام 2022 لإكمال ترقية Ethereum 2.0.



ستدخل ترقية شبكة Arrow Glacier حيز التنفيذ في 8 ديسمبر، ما سيزيد من صعوبة التعدين، حتى يونيو 2022 مع انتقال البلوكشين من تعدين إثبات العمل (PoW) إلى تعدين كتلة إثبات الحصة(PoS).



إثبات العمل هو خوارزمية إجماع البلوكشين المستخدمة بواسطة عملة البيتكوين، حيث يتم التحقق من المعاملات المجمعة وتعدين العملات المعدنية الجديدة من خلال إكمال حسابات التشفير المعقدة، أما إثبات الحصة فيتم التحقق من المعاملات من خلال المدققين الذين يشاركون في عملات على الشبكة باستخدام طاقة معالجة وكهرباء أقل.



وفقا لمدونة تطوير Ethereum Cat Herders، فقد أشار فريق عملاء الإثيريوم الى مدى حرصهم على تجنب الاضطرار إلى تنظيم رد فعل آخر أثناء العمل على الترقية الكبيرة التالية.



ما هو تاريخ الإصدار الكامل لـ Ethereum 2.0؟



Ethereum 2.0 هي مجموعة الترقيات التي طال انتظارها على شبكة بلوكشين الإثيريوم المتواجدة الحالية، كما يتم استخدامه لوصف انتقال البلوكشين إلى مفهوم التحقق من PoS.



تعرف هذه العملية أيضا باسم «Serenity»، وينتظر عشاق العملات المشفرة التحول إلى ETH2 بفارغ الصبر حيث سيسعى إلى سرعة المعاملات واستدامتها وقابليتها للتوسع وزيادة أداء Dapp على الشبكة في الابتعاد عن شبكة Ethereum mainnet الحالية.



لقد تم بالفعل تنفيذ أجزاء من الانتقال إلى Ethereum 2.0، مثل إنشاء سلسلة Beacon كآلية تعاون أساسية لبلوكشينالإثيريومالجديد القائم على PoS، لكن الدمج بين سلسلة بلوكشين الإثيريوم الحالية وBeacon Chain لم يحدث بعد، حيث يتوقع المطورون أن ينخفض في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.



و«التجزئة» ستكون المرحلة الأخيرة من الترقية، التي تم تصميمها لتقليل الازدحام على الشبكة والاختناق من خلال تقسيم المعاملات عبر قاعدة بيانات أفقية إلى سلاسل فردية جديدة تعرف باسم «الأجزاء»، وسيتم ذلك بعد الدمج في عام 2022.



كيف تختلف الإثيريوم عن البيتكوين؟



بينما تشترك العملة المشفرة في زيادة مماثلة في الشعبية والدعم بين مجتمع التشفير، فإن البيتكوين والإيثيريوم لديهما بعض الاختلافات الرئيسية.



وعلى وجه الخصوص، تعمل البيتكوين كوسيلة لمراقبة معاملات العملة المشفرة وملكيتها على شبكة البلوكشين لديها، بينما تدعم الإثيريوم استخدامات أوسع مثل العقود الذكية وتطوير الأصول الرقمية وDapps.



تختلف شبكة البلوكشين العامة في الإثيريوم أيضا عن البيتكوين حيث تم تعيينها للانتقال إلى إثبات ملكية (PoS) للتحقق من الكتل المستخرجة على الشبكة بدلا من إثبات العمل (PoW) التي تستخدمه حاليا كل من العملتين.



يتطلب إثبات صحة العمل كميات هائلة من الطاقة الحسابية مع نمو شبكة بلوكشين البيتكوين من خلال عملية التعدين، حيث يتطلب التحقق من المعاملات المضافة إلى الشبكة كـ«كتل» في سلسلة من المعاملات عن طريق الحصول على أجهزة الكمبيوتر لحل ألغاز التشفير الصعبة قدرا كبيرا من الكهرباء وقوة الحوسبة.