قام وفد من فريق إكسبو965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين بالتحليق في سماء إكسبو دبي.



وذكر المؤسس والمنسق العام للفريق الباحث محمد علي كمال أنه سعيد جدا بالمشاركة في المعرض لإبراز الحرف والمهن الكويتية الأصيلة في جناح الكويت بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ممثلين بجناح وزارة الشؤون خلال أسبوع الأسر المنتجة بمشاركة أعضاء الفريق عميد الحرفيين محمد دشتي حرفي صناديق مبيتة ومجسمات تراثية، ود.حامد كمال مهنة الصائغ القديمة ومصمم الحلي والأكسسوارات بالأسلاك الكهربائية، والحرفي فهد السعد حرفي صناعة السكاكين والجرابات ومهنة الجراخ القديمة.



وقال كمال إن المشاركة في المعرض ستستمر إلى 1 يناير 2022م بعمل ورش مباشرة للجمهور.



وذكر أن من أهداف الفريق الحفاظ على التراث الكويتي والحرف اليدوية الأصيلة والاهتمام ودعم جيل الشباب وتعليمهم حب التراث والحرف وكيفية المحافظة عليها، كما نشكر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، والوكيل المساعد لقطاع تنمية المجتمع هناء الهاجري ومديرة إدارة تنمية المجتمع دلال المطيري وجميع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية على ثقتهم بنا، ونشكر قنصلية الكويت في دبي وجميع مسؤولي جناحنا الكويتي في إكسبو دبي على كرم الضيافة والتعاون وحسن الاستقبال.